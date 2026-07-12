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12 de julio de 2026 Inicio

Qué le pasó a Lionel Messi en el ojo derecho: terminó ensangrentado ante Suiza

El capitán de la Selección argentina encendió las alarmas durante el segundo tiempo del cruce por los cuartos de final del Mundial 2026, tras sufrir un impacto en el rostro que le provocó un corte.

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Messi sugrió un golpe y quedó ensangrentado.

Messi sugrió un golpe y quedó ensangrentado.

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Lionel Messi encendió las alarmas durante el segundo tiempo del cruce ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Tras sufrir un impacto en el rostro de parte de Granit Xhaka, que le provocó un corte cerca de su ojo derecho, el capitán de la Scaloenta debió ser asistido por el cuerpo médico.

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La gravedad del golpe quedó en evidencia durante el cooling break, la pausa de hidratación o pausa para refrescarse. Aprovechando ese parate, los profesionales ingresaron rápidamente al campo para limpiar la sangre y atender la herida, mientras Messi seguía de pie atento a las indicaciones técnicas.

El roce ocurrió durante una acción de juego del segundo tiempo, cuando el delantero disputó una pelota y recibió un golpe en la zona del rostro y sufrió la lesión en el párpado derecho que comenzó a sangrar.

Aunque las imágenes del capitán con el rostro ensangrentado se viralizaron de inmediato y generaron fuerte preocupación en las redes sociales, el rosarino pudo continuar en el partido sin inconvenientes y completó el exigente duelo ante los europeos.

La Selección argentina juega con un brazalete negro

La Selección argentina salió a la cancha ante Suiza para disputar los cuartos de final con un detalle en su indumentaria que llamó la atención de los hinchas y autorizado por la FIFA. El equipo del capitán Lionel Messi decidió rendir un homenaje histórico autorizado por la FIFA debido al fallecimiento de Antonio Rattín, quien jugó los mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. El equipo apareció con un brazalete negro en el brazo derecho recordando al exjugador de Boca Juniors.

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