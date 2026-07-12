Qué le pasó a Lionel Messi en el ojo derecho: terminó ensangrentado ante Suiza El capitán de la Selección argentina encendió las alarmas durante el segundo tiempo del cruce por los cuartos de final del Mundial 2026, tras sufrir un impacto en el rostro que le provocó un corte. Por Agregar C5N en









Messi sugrió un golpe y quedó ensangrentado. Redes sociales

Lionel Messi encendió las alarmas durante el segundo tiempo del cruce ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Tras sufrir un impacto en el rostro de parte de Granit Xhaka, que le provocó un corte cerca de su ojo derecho, el capitán de la Scaloenta debió ser asistido por el cuerpo médico.

La gravedad del golpe quedó en evidencia durante el cooling break, la pausa de hidratación o pausa para refrescarse. Aprovechando ese parate, los profesionales ingresaron rápidamente al campo para limpiar la sangre y atender la herida, mientras Messi seguía de pie atento a las indicaciones técnicas.

El roce ocurrió durante una acción de juego del segundo tiempo, cuando el delantero disputó una pelota y recibió un golpe en la zona del rostro y sufrió la lesión en el párpado derecho que comenzó a sangrar.

¡CODAZO DE XHAKA A MESSI EN EL OJO!



El capitán de Suiza le pegó un codazo en el ojo al capitán argentino, que quedó sentido. pic.twitter.com/YpfE10wCVN — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026 Aunque las imágenes del capitán con el rostro ensangrentado se viralizaron de inmediato y generaron fuerte preocupación en las redes sociales, el rosarino pudo continuar en el partido sin inconvenientes y completó el exigente duelo ante los europeos.