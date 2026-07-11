Echaron a Embolo por simulación: qué dice la regla que la FIFA estrenó en este Mundial El delantero de Suiza recibió la segunda amonestación, luego de aparentar una falta de Leandro Paredes, la cual tuvo que ser revisada por el VAR. De esta manera, el conjunto de Murat Yakin se queda con un futbolista menos. Por Agregar C5N en









Roja para Embolo. Redes sociales

El equipo suizo recibió una mala noticia tras marcar el empate parcial ante Argentina y fue la roja a Breel Embolo. El jugador había simulado una falta de Leandro Paredes y, ante la intervención del VAR por la nueva regla, recibió la segunda amarilla y fue expulsado.

La primera falta del delantero había sido contra Paredes en la mitad de la cancha y fue amonestado por el árbitro portugués João Pinheiro. Minutos más tarde, el mediocampista nacido en San Justo fue a disputar una pelota y Embolo simuló una falta.

El juez le aplicó la primera tarjeta al jugador argentino, pero el VAR le solicitó la revisión. Esto se debe a la nueva regla que indica: "Si el juego se reanuda después de ser detenido, el árbitro únicamente podrá llevar a cabo una revisión, e imponer la sanción disciplinaria correspondiente, en casos de confusión de identidad, ante una posible infracción conducente a la expulsión relacionada con conducta violenta o por escupir, morder o actuar de forma extremadamente ofensiva, insultante o humillante".

Expulsado Embolo en Suiza tras simular una falta



Argentina 1-1 Suiza | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/MLwKy9jfUm — telefe (@telefe) July 12, 2026 Y, como Embolo no había sido ni tocado por Paredes, el juez resolvió quitar la tarjeta al mediocampista argentino, amonestar a Embolo, quien por doble amarilla se tuvo que ir expulsado.

El reclamo de Lionel Messi al árbitro de Argentina-Suiza: "A mí hablame bien" Lionel Messi tuvo un cruce con el árbitro portugués João Pinheiro durante el partido ante Suiza en el Mundial 2026 y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “A mí háblame bien”. Fue uno de los momentos más tensos del encuentro por los cuartos de final del encuentro de la FIFA.