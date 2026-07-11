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12 de julio de 2026 Inicio

La reacción de Lionel Scaloni al gol de Alexis Mac Allister para poner el 1 a 0 ante Suiza

El entrenador argentino celebró con su habitual serenidad la apertura del marcador y enseguida compartió el festejo con uno de sus colaboradores en el banco de suplentes.

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Lionel Scaloni y su reacción ante el gol de Alexis Mac Allister. 

Lionel Scaloni y su reacción ante el gol de Alexis Mac Allister. 

X: @Argentina

La Selección argentina golpeó primero ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 gracias a un cabezazo de Alexis Mac Allister. Mientras los futbolistas celebraban dentro del campo de juego, las cámaras captaron la reacción de Lionel Scaloni, que volvió a mostrar su característica mesura.

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El entrenador, que por un instante se quedó inmóvil, sonrió tras el 1-0 y enseguida se acercó para abrazar a Walter Samuel, uno de sus principales colaboradores. El exdefensor tiene a su cargo gran parte del trabajo de pelota parada, una acción que volvió a dar resultados para la Albiceleste en un partido decisivo.

El encuentro, disputado en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, define al rival de Inglaterra en las semifinales del Mundial. El seleccionado europeo aseguró su clasificación horas antes al derrotar 2-1 a Noruega y ahora espera por el vencedor de esta llave.

Video: el gol de Alexis Mac Allister para darle la ventaja 1 a 0 a Argentina ante Suiza

La Selección argentina se adelantó 1 a 0 con gol de Alexis Mac Allister de cabeza luego de un córner que pateó Lionel Messi. De esta manera, el exjugador de Argentinos Juniors suma su segundo gol en mundiales y el capitán se convierte en el máximo asistidor con 10.

La jugada inició con un remate del propio Alexis que pegó en el gluteo del 4 de Suiza y se produce el primer córner. También lo pateó Messi y se dio otro tiro de esquina, pero desde el otro lado, y desde allí se produjo el tanto, el cual marcó el jugador N°20 a los 9 minutos del primer tiempo y el marcador le da la ventaja a Argentina.

El colorado sumó su segundo gol con la camiseta argentina en mundiales, el primero había sido en Polonia en 2022 en la tercera fecha de fase de grupos. Mientras que, en lo que respecta a los récords, Messi ya era el máximo asistidor a nivel mundiales con 9 y ahora sumó su 10 pase gol.

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