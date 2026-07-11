La reacción de Lionel Scaloni al gol de Alexis Mac Allister para poner el 1 a 0 ante Suiza El entrenador argentino celebró con su habitual serenidad la apertura del marcador y enseguida compartió el festejo con uno de sus colaboradores en el banco de suplentes. Por Agregar C5N en









Lionel Scaloni y su reacción ante el gol de Alexis Mac Allister. X: @Argentina

La Selección argentina golpeó primero ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 gracias a un cabezazo de Alexis Mac Allister. Mientras los futbolistas celebraban dentro del campo de juego, las cámaras captaron la reacción de Lionel Scaloni, que volvió a mostrar su característica mesura.

El entrenador, que por un instante se quedó inmóvil, sonrió tras el 1-0 y enseguida se acercó para abrazar a Walter Samuel, uno de sus principales colaboradores. El exdefensor tiene a su cargo gran parte del trabajo de pelota parada, una acción que volvió a dar resultados para la Albiceleste en un partido decisivo.

¡SCALONI NO SE CONTUVO EN EL 1-0!



Así fue el festejo del entrenador argentino al gol de Alexis Mac Allister contra Suiza.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TF13tMK5IU — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026 El encuentro, disputado en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, define al rival de Inglaterra en las semifinales del Mundial. El seleccionado europeo aseguró su clasificación horas antes al derrotar 2-1 a Noruega y ahora espera por el vencedor de esta llave.

Video: el gol de Alexis Mac Allister para darle la ventaja 1 a 0 a Argentina ante Suiza La Selección argentina se adelantó 1 a 0 con gol de Alexis Mac Allister de cabeza luego de un córner que pateó Lionel Messi. De esta manera, el exjugador de Argentinos Juniors suma su segundo gol en mundiales y el capitán se convierte en el máximo asistidor con 10.

La jugada inició con un remate del propio Alexis que pegó en el gluteo del 4 de Suiza y se produce el primer córner. También lo pateó Messi y se dio otro tiro de esquina, pero desde el otro lado, y desde allí se produjo el tanto, el cual marcó el jugador N°20 a los 9 minutos del primer tiempo y el marcador le da la ventaja a Argentina.