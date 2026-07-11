El reclamo de Lionel Messi al árbitro de Argentina-Suiza: "A mí hablame bien" El enojo del capitán de la Selección argentina con João Pinheiro marcó un momento de tensión en el estadio de Kansas. "Hablame bien, háblame con respeto". Por Agregar C5N en









El cruce de Messi con el árbitro . Redes sociales

Lionel Messi tuvo un cruce con el árbitro portugués João Pinheiro durante el partido ante Suiza en el Mundial 2026 y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “A mí háblame bien”. Fue uno de los momentos más tensos del encuentro por los cuartos de final del encuentro de la FIFA.

El capitán de la Selección argentina reclamó una situación del encuentro y protagonizó otro momento que no tardó en recorrer las redes.

“No faltes el respeto. Yo te hablé bien, a mi hablame bien”, le dijo Messi al portugués que se encarga de impartir justicia en un partido trascendental para Argentina en el Mundial 2026.

Se ENOJÓ Messi: "Hablame bien, háblame con respeto. A mi hablame bien, yo te hablé bien" pic.twitter.com/C103Lynm40 — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026 Tras el cruce con Messi, el jugador suizo Dan Ndoye empató 1-1 en el minuto 67 del encuentro disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026. Enseguida, el jugador del equipo europeo, Breel Embolo, fue expulsado ya que recibio la doble amonestación en el minuto 72, siendo la segunda tarjeta amarilla por simular una infracción dentro del área ante el jugador argentino Leandro Paredes.