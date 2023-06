El presente futbolístico de Boca cambió para mejor con la llegada de Jorge Almirón, los resultados comenzaron a ser positivos y los jugadores comenzaron a tener buen rendimiento. Sin embargo, quien no puede levantar cabeza es Darío Benedetto y revelaron el mal momento personal por el que atraviesa.

Durante todo el torneo, es decir, 19 fechas, el Pipa solo pudo convertir un gol y, este jueves en la derrota del Xeneize en Sarandí ante Arsenal, tampoco logró revertir el marcador o empatarlo. Como el delantero no rinde, se especula con un posible reemplazo.

Darío Benedetto Boca Télam

“Saliendo de la cancha, me crucé con alguien cercano a Benedetto. Me contó que el pipa no está pasando un buen momento familiar. Se separó de la mujer, está viviendo solo. El mal momento del Pipa, viene por ahí”, escribió el periodista Facu Loter en Twitter.

Todo parece indicar que hubo una ruptura con Noelia Pons, quien tiene 28 años y es fanática Boca. Están juntos hace años, pero una crisis parece haberles afectado. ¿Se transmite este mal momento a la cancha?

Boca perdió 1-0 con Arsenal en su visita al Viaducto

Boca cayó 1-0 frente a Arsenal en su visita al Viaducto y cortó su racha de tres victorias consecutivas en la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El conjunto de Sarandí, por su parte, logró salir del fondo de la tabla de posiciones, aunque sigue en la última ubicación de la tabla de promedios.

Arsenal sumó tres puntos y logró despegar del fondo de la tabla. Ahora quedó en el anteúltimo lugar, con 17 unidades, dos más que Unión, que quedó último.

Por la fecha 20, Boca recibirá a Lanús el próximo sábado 10 desde las 20 y el mismo día, Arsenal visitará a Talleres desde las 21.30.