El pícaro mensaje de Franco Colapinto tras su arriesgada maniobra en la largada del GP de Australia

El piloto argentino de Alpine publicó un mensaje en Instagram luego de terminar 14° en Melbourne e hizo referencia al volantazo con el que evitó chocar a Liam Lawson y también a la dura carrera marcada por una sanción.

El mensaje de Franco Colapinto tras el GP de Australia: "De reflejos andamos bien"

El mensaje de Franco Colapinto tras el GP de Australia: "De reflejos andamos bien"

Franco Colapinto utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje luego de su debut en la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, donde terminó en el 14° puesto. El piloto argentino de Alpine publicó en su cuenta de Instagram un balance del fin de semana en Melbourne, acompañado por fotos y videos de la jornada.

“Bueno, de reflejos andamos bien! Gracias a todos por el apoyo. Fue un finde largo y mucho más duro de lo que pensábamos. Vamos a intentar dar un pasito lo más rápido que podamos. Vamos que recién empieza! Nos vemos la semana q viene en China”, escribió el corredor bonaerense.

La referencia a los “reflejos” apunta a una de las maniobras más comentadas de la carrera. En la largada, Colapinto debió esquivar al monoplaza de Liam Lawson, que se quedó prácticamente detenido al momento de arrancar. El argentino reaccionó a tiempo para evitar el impacto y pudo continuar la competencia sin daños.

La carrera del piloto de Alpine también estuvo marcada por una sanción que condicionó su resultado final. Los comisarios deportivos le aplicaron un “pase y siga” por una infracción en el procedimiento previo a la largada, luego de que el auto quedara mal posicionado en la línea de salida. Según se explicó luego por radio, la situación se originó por una acción equivocada desde el equipo de mecánicos.

Esa penalización obligó a Colapinto a pasar por boxes y lo relegó al último lugar del pelotón. Desde allí inició una remontada que le permitió recuperar varias posiciones hasta terminar 14° en el circuito callejero de Albert Park.

Tras el debut en Australia, el argentino ya apunta a la próxima fecha del calendario: el Gran Premio de China, que se disputará el próximo fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái. Allí buscará mejorar su rendimiento y sumar sus primeros puntos de la temporada.

