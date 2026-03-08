8 de marzo de 2026 Inicio
Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: día y horario del GP de China

Tras finalizar 14° en el debut de la temporada en Australia, el piloto argentino volverá a salir a pista el domingo 15 de marzo en Shanghai, donde buscará sumar sus primeros puntos del campeonato.

Tras su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, el piloto argentino Franco Colapinto volverá a competir el domingo 15 de marzo a las 4 de la madrugada (hora de Argentina) en el Gran Premio de China, que se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái.

El corredor de Alpine llega a la segunda fecha del campeonato luego de su debut de este domingo en Australia, donde finalizó en el 14° puesto. En el circuito callejero de Albert Park tuvo una carrera condicionada por una sanción de “pase y siga” que recibió por una infracción en el procedimiento previo a la largada, situación que lo relegó al fondo del pelotón.

A pesar de ese contratiempo, Colapinto logró recuperar varias posiciones durante la competencia y completó una sólida gestión de neumáticos, con un extenso primer stint antes de realizar su única parada en boxes en el tramo final.

Ahora el argentino afrontará un nuevo desafío en Shanghái, un circuito que no conoce y que será escenario de la segunda carrera del calendario. Allí buscará completar otro fin de semana competitivo y, sobre todo, intentar sumar sus primeros puntos en el campeonato de Fórmula 1.

La actividad del Gran Premio de China comenzará el viernes con las primeras prácticas libres, continuará el sábado con la clasificación y se cerrará en la madrugada del domingo con la carrera. Será una nueva oportunidad para que Colapinto siga sumando experiencia en la categoría y mida el rendimiento del Alpine frente al resto de la parrilla.

