“Por favor, no votes a Milei”: la fuerte postura de dos jugadoras de Las Leonas de cara al balotaje

El comunicado fue publicado primero por “Vicky” Granatto donde expuso las razones por las que se anima a exponer su postura para las elecciones y convocó a no elegir a Mieli: “Porque soy deportista y sin el Estado nacional no podría haber representado nunca a mi país. Porque soy egresada de la Universidad nacional y, si no hubiese sido pública, no hubiese podido ni pensar en estudiar”.

Al mismo tiempo, la delantera de 32 años rechazó las palabras del diputado nacional respecto a la última dictadura cívico-militar, y aseguró que “son 30 mil” los desaparecidos, y agregó: “Porque creo que la memoria, la verdad y la justicia reparan día a día una herida enorme, y los genocidas tienen que estar presos”.

Vicky Granatto Las Leonas Instagram

Y amplió: “Porque todos los derechos que hemos conquistado, en materia de identidad, de libertad para decidir quiénes somos y qué queremos hacer con nuestros cuerpos son faro en el mundo y no podemos retroceder”.

Tras esa clara explicación, la atacante de Las Leonas hizo el sentido pedido: “Votemos con conciencia y sabiendo la importancia de este momento histórico, porque tomar posición es lo que demanda nuestro tiempo. Por favor no votemos a Milei”.

La postura de Piti D’Elia pidiendo no votar a Javier Milei para el balotaje

Después de la publicación de la delantera de 32 años, quien apoyó sus dichos fue Silvia “Piti” D’Elia replicando el mensaje de compañera de la Selección argentina.

“Gracias Vicki por inspirarme, te tomé prestado parte del escrito”, escribió la defensora de 37 años de GEBA en la historia de su Instagram arrobando a Granatto.

Como consecuencia, la delantera le respondió el mensaje: “Sos enorme, amiga. Afortunada de haber encontrado en la Selección a gente como vos. Te quiero tanto”.