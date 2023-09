Polémica en la Selección uruguaya: Cavani también le respondió a Bielsa tras su ausencia en la convocatoria

Durante una conferencia de prensa y previo a la confirmación de la lista de 25 convocados, el actual entrenador de la Celeste indicó que luego de su primera conferencia de prensa, Cavani “expresó que su tiempo en la Selección no había terminado y lo hizo públicamente y Suárez expresó que su tiempo en la Selección no había terminado” .

Esto generó un gran revuelo en todo Uruguay y, el primero en responder fue el Pistolero con un particular festejo luego de meter el primer gol en la victoria de Gremio por 2 a 0 ante Cuiabá. Ahora, quien se hizo eco de ello fue el actual delantero de Boca, aunque bajando el tono a la tensión.

El ex-Valencia brindó una entrevista en exclusivo a Telemundo en la televisión uruguaya y opinó sobre la decisión que tomó El Loco: “Si por ahí el que toma la decisión hoy siente o piensa que yo no estoy a la altura de poder estar, perfecto. Ellos son los que tienen la decisión”.

“Ellos hoy tienen un cargo donde tienen la decisión de llevar a quien quieran llevar. Pero son etapas”, remarcó el Matador y consideró que “más allá que me sienta bien y demás, por ahí llegó una etapa que me tengo que dedicar más a donde me toca estar hoy, que es acá”, en referencia a Boca, donde llegó a fines de julio de este año.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCw3kmRVP8_1%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2tXbcsUZClxs0dWKLsmd9zz1rsJawBxImiB82i717hqY7zgmzlREYSZBhRgyPaagdjhacNhWoKtIEtR50JBtRfAcKWBTqFLsm1fpKe1Lywsd82tu2vrzYwt5ZBkYfXVhZBZC7LKcjFmK3uMSe3FbNkRcpsDEy94SvZAyQ2W5tgQZDZD View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundouy)

Al mismo tiempo intentó no agrandar la polémica que despertó la ausencia de ambos delanteros. "No leo nada. No estoy pendiente de lo que se pueda decir y no me meto en esa opinión. He empezado a aprender un montón de cosas a las que no le quiero dar la importantica que mucha gente le da. A veces hace muy mal a las personas lo que son las redes y esos programas donde se hablan y se dicen cosas sin pensar lo que puede ser la vida del ser humano”.

La indirecta de Suárez a Bielsa tras su cruce con los periodistas por su ausencia en Uruguay

Luis Suárez fue protagonista de la victoria de Gremio por 2 a 0 ante Cuiabá este domingo, en el marco de la fecha 22 del Brasileirão, y su festejo no pasó desapercibido cuando lo replicó en sus redes.

El Pistolero, que suma 18 goles en 39 partidos en Brasil, abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo del partido disputado en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre y en su festejo se agarró la camiseta en la espalda con la 9 en la espalda y la subió en sus redes sociales.

“Suárez 9, respeto”, escribió el uruguayo acompañado de una emoji guiñando el ojo, ¿con dedicatoria a Bielsa?