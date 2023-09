La indirecta de Suárez a Bielsa tras su cruce con los periodistas por su ausencia en Uruguay

En la convocatoria de la doble fecha FIFA para las Eliminatorias 2026 rumbo al Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México , el entrenador argentino, Marcelo Bielsa, tomó una drástica decisión que sacudió a todo Uruguay : no convocó a los históricos y uno de ellos convirtió un gol con un particular festejo.

Durante la conferencia de prensa, el Loco se enfrentó a las preguntas sobre las ausencias de Luis Suárez y también de Edinson Cavani y fue contundente: “No he hablado con ellos, tengo mucha consideración con aquellos jugadores que acceden esa condición de ídolo. A partir que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la Selección no había terminado y Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había acabado. Esas dos afirmaciones volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria la comunicación porque se convirtieron en jugadores convocables”.