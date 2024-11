Pipo Gorosito apuntó contra el presidente de San Lorenzo: "Tuvo oportunidades para llamarme y no lo hizo"

La relación entre ambos, que alguna vez tuvo momentos de cordialidad, ahora parece deteriorada debido a la falta de comunicación y el desinterés por parte del presidente en formalizar una convocatoria tras las salidas de otros dos íconos del Ciclón: Rubén Darío Insua y Leandro Romagnoli.

"Siempre me veía en la categoría senior porque yo venía a jugar. No somos amigos, solo teníamos buena relación y ahora no me llamó nunca", advirtió Gorosito en diálogo con AM 770. Además, expuso cómo habría influido el actual mandamás cuando integraba otras comisiones directivas: "Antes no me llevaban por Moretti y ahora tampoco".

Cómo se encuentra Iker Muniain

iker muniain

El futbolista español de 31 años no pudo jugar contra Rosario Central debido a una molestia muscular que, tras los estudios médicos realizados, derivó en una leve distensión. La gran incógnita es si el entrenador Miguel Ángel Russo podrá contar con él para enfrentar a Racing, en el Bajo Flores, el domingo a las 17.30.