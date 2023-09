Pezzella: "Si fuese por mí, que Messi continúe 20 años más"

En la misma línea, detalló lo que genera el 10 en el plantel y el camino que marca, luego de lograr el campeonato del mundo en Qatar 2022: "Messi te motiva, siempre quiere más. Tenemos que aprender de lo que demuestra. A los chicos también les marca un camino".

De cara al debut ante Ecuador, el jueves a partir de las 17 en el Monumental, Pezzella aseguró que en el plantel de la Selección "hay mucha competencia" y que el entrenador Lionel Scaloni tiene muchas opciones para elegir en distintos puestos. "Vivimos algo tan lindo que lo queremos de vuelta, pero la selección argentina es actualidad. No importa quien estuvo o no, sino la actitud", explicó el ex River.

Enzo Fernández: "Hay que vivir siempre el presente"

El mediocampista Enzo Fernández fue una de las piezas clave para la coronación de la Selección argentina en Qatar 2022 y, a partir de sus 22 años, será uno de los estandartes hacia el futuro del equipo que entrena Lionel Scaloni.

"Comienza un nuevo camino y estamos muy contentos. Seguimos disfrutando porque sabemos lo que representa el mundial ganado", destacó el volante de Chelsea, que aclaró que "en el fútbol no se disfruta mucho, hay que vivir siempre el presente".