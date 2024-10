Peñarol y clubes argentinos presentarán una queja ante la Conmebol por distintos hechos de violencia ocurridos en Brasil

Esta violencia sufrida por los uruguayos en suelo carioca no es una novedad ya que sucede lo mismo cada vez que un equipo argentino debe enfrentar a un brasileño en condición de visitante y no fue excepción para River, Racing y Lanús en sus visitas a Atlético Mineiro, Corinthians y Cruzeiro la semana pasada.

"No es la primera vez que pasa. Considero que el club se tiene que mover con cuadros de Argentina que hayan vivido similares acciones, presentarnos en Conmebol y realmente plantear que Brasil entero tiene que tener una sanción ejemplarizante o perder la localía por dos años. Que vayan a jugar a Paraguay, o que sencillamente Brasil realmente sea castigado por lo que está pasando", expresó González.

"Acá tenemos que estar unidos River, Racing, Boca, Peñarol y Nacional ya que el abuso en Brasil es desorbitante y la Conmebol tiene terror de perder esos ingresos provenientes de Brasil. Si el Ministerio del Interior Brasileño no da las garantías porque actúa de forma delictiva, entonces no se puede jugar en Brasil, y hay que entenderlo, no podemos poner en riesgo a toda la parcialidad cada vez que vamos", agregó.

Luego advirtió: "El dinero fuerte lo maneja Brasil. Tienen una población gigante pero acá está el error: si vos querés defender el producto fútbol de Latinoamérica, que tanto favorece a Europa, tiene que haber una conciencia de la Conmebol en que tienen que haber medidas serias contra cada equipo brasileño".

Por último, González relató los incidentes sufridos la semana pasada en Rio de Janeiro: "Cayeron alrededor de 300 delincuentes que no eran solo hinchas de Botafogo, eran de Fluminense y de Flamengo, con palos y armas. Hubo suerte de que no lamentáramos gente muerta. Nosotros estamos extremadamente preocupados por el partido con la escala de violencia. Tenemos mucha preocupación con respecto a las represalias que pueden tomarse acá en Uruguay. Pueden pasar cosas graves".

El partido de vuelta entre Peñarol y Botafogo se jugará sin público visitante

Este lunes, el club de Montevideo confirmó que el partido de vuelta de este jueves por la semifinal de Copa Libertadores se jugará sin público visitante. Peñarol deberá remontar el 5-0 de la ida en su estadio, el ´Campeón del Siglo´.