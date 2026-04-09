Pasó por Boca, por la Juventus y terminó jugando en la B Nacional: de quién se trata

El delantero surgido en inferiores fue goleador juvenil, emigró a Europa con gran expectativa y hoy busca continuidad tras varios cambios de club.

De Boca y Europa a la B Nacional en busca de continuidad.

La carrera de Guido Vadalá expone el recorrido irregular que pueden atravesar algunos talentos surgidos en el fútbol argentino . Luego de destacarse en etapas formativas y proyectarse hacia el máximo nivel, su trayectoria derivó en un presente alejado de aquellas primeras expectativas.

Luego de múltiples préstamos en distintos países y clubes, recaló en la segunda categoría argentina con el objetivo de recuperar regularidad.

La transferencia al fútbol italiano se dio en una operación relevante, aunque su participación quedó limitada a categorías juveniles sin debut oficial.

Su proyección lo llevó a entrenar con el plantel superior y firmar contrato profesional tras ser observado por el cuerpo técnico encabezado por Carlos Bianchi.

El atacante se destacó en divisiones formativas con una marca goleadora que lo posicionó como el máximo artillero juvenil en el país durante un año clave.

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Su irrupción temprana generó atención tanto a nivel local como internacional. Con registros goleadores destacados y presencia en las juveniles de Boca y Juventus , el delantero parecía encaminado a consolidarse en la élite del deporte.

Sin embargo, las dificultades para sostener continuidad y adaptarse a diferentes contextos competitivos condicionaron su evolución. Los cambios de equipo y la falta de oportunidades en instancias decisivas marcaron un recorrido discontinuo.

El delantero se formó en las divisiones inferiores de Boca , donde rápidamente sobresalió por su capacidad goleadora. En 2013 convirtió 32 tantos en séptima división, lo que lo posicionó como el máximo anotador juvenil del fútbol argentino en ese año.

En el fútbol argentino, Guido Vadalá brilló en las inferiores de Boca, fue goleador destacado y luego pasó a la Juventus en una transferencia que generó grandes expectativas.

Ese rendimiento lo llevó a ser considerado por Carlos Bianchi , quien lo incluyó en la pretemporada del primer equipo en 2014. En ese contexto, firmó su primer contrato profesional y comenzó a integrarse al plantel superior.

Su debut se produjo en un amistoso de verano ante Estudiantes de La Plata, mientras que su estreno oficial llegó el 18 de febrero de 2015 frente a Palestino de Chile por la Copa Libertadores, donde ingresó en los minutos finales de una victoria.

A mediados de ese mismo año, fue parte de la operación que permitió el regreso de Carlos Tévez a Boca, lo que derivó en su llegada a la Juventus a préstamo. A pesar de las expectativas generadas, su participación se limitó al equipo Primavera y no logró disputar encuentros oficiales con el plantel principal.

Qué fue de la vida de Guido Vadalá

Tras su experiencia en Europa, regresó al fútbol argentino en 2016. Sin lugar en Boca debido a la competencia en su posición, fue cedido a Unión de Santa Fe, donde no consiguió continuidad sostenida.

De vuelta en el club de la ribera, tuvo escasa participación, aunque logró convertir su único gol oficial con esa camiseta en un encuentro ante Arsenal. A partir de allí, su carrera continuó en distintos destinos, incluyendo pasos por Chile, Colombia y Estados Unidos.

En ese recorrido vistió las camisetas de Universidad Concepción, Deportes Tolima, Charlotte, Sarmiento de Junín y Mitre de Santiago del Estero, en un trayecto marcado por cambios constantes en busca de minutos en cancha.

Guido Vadala Tras un recorrido por distintos equipos del fútbol sudamericano y estadounidense, Vadalá encontró continuidad en la B Nacional luego de varios años sin estabilidad. Redes sociales

En 2023 se incorporó a Alvarado de Mar del Plata, donde logró mayor continuidad en la B Nacional. A sus 26 años, mantiene como objetivo recuperar el nivel que lo llevó a ser considerado una de las grandes promesas, con la intención de volver a competir en ligas de mayor exigencia.