Paredes vuelve a Boca: otros 3 refuerzos top que hicieron ruido en el fútbol argentino

Paredes surgió del Xeneize en 2010, pero se fue en 2014 con destino al fútbol europeo y no había regresado desde ese momento. Estuvo cerca de hacerlo en enero de este año, pero no se concretó y terminó renovando su contrato con la Roma hasta junio de 2026, el mismo que ahora deberá rescindir.

Por su trascendencia internacional y el momento de su carrera en que elige volver, la de Paredes es una de las llegadas más importantes de los últimos años, pero no la única: hubo otros tres refuerzos top que hicieron ruido con su arribo al fútbol argentino, aunque tuvieron distintos resultados.

Iker Muniain

Muniain San Lorenzo

El futbolista español, ídolo del Athletic Bilbao, llegó a San Lorenzo en septiembre de 2024 y se convirtió en uno de los fichajes más importantes del fútbol argentino en los últimos años. Aunque tenía contrato hasta diciembre, el 20 de junio anunció que se va del club y que, incluso, está pensando en retirarse.

"Es la primera vez que me planteo dejar de jugar. Hay muchas posibilidades de que eso suceda", reconoció en conferencia de prensa. "Me llevo muchas cosas de aquí, sobre todo el cariño, el respeto que me brindó cada hincha que me crucé, cada vez que saltaba a la cancha verlos estallar en los recibimientos, en los momentos malos y en los buenos. He vivido momentos realmente conmovedores", afirmó.

Edinson Cavani

Cavani contra Defensa Prensa Boca

El delantero uruguayo fue presentado oficialmente como refuerzo de Boca en julio de 2023, en medio de una gran expectativa. "Sé que hay mucha ilusión por la Libertadores que ahora está en juego. Quiero disfrutar del mundo Boca", aseguró ante los hinchas durante su presentación en la Bombonera.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados: en 2024, por primera vez en siete años, el club no clasificó a la Copa Libertadores y tuvo que conformarse con la Sudamericana; este año, no pasó de la Fase 2 y se quedó afuera del Mundial de Clubes en primera ronda. Aunque su rendimiento no viene siendo el mejor, Cavani confirmó que se quedará al menos hasta diciembre.

Carlos Tevez

Carlos Tevez Boca

El miércoles 15 de julio de 2015, en plena semana laboral, los hinchas de Boca explotaron la Bombonera para recibir a uno de sus ídolos: Carlos Tevez volvía al club a los 31 años, en pleno pico de su carrera y justo después de jugar la final de la Champions League con la Juventus.

El "Apache" rechazó ofertas de España y China para priorizar al club de sus amores, del que se había ido en 2004. "A los 20 años, el mundo Boca me devoró. Ahora estoy más preparado, me toca ser ejemplo a mí y decirles a los pibes lo que es Boca. Vuelvo en mi mejor momento, física y mentalmente", aseguró. Esta segunda etapa se terminó a fines de 2016, cuando se fue al Shanghái Shenhua. Posteriormente, regresó para cumplir su tercer ciclo en el club y retirarse.