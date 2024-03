Oscar Ruggeri confesó de qué equipo es realmente hincha y sorprendió a todos

Oscar Ruggeri es uno de los máximos referentes del fútbol argentino y no solo se caracterizó dentro del campo de juego por su juego aguerrido, sino que también se destacó por no tener pelos en la legua a la hora de estar frente a un micrófono. Hoy, metido en el mundo de los medios de comunicación, no tiene problemas en reconocer de qué equipo es hincha.

En ese contexto, recordó cómo fue vivió la transferencia y las diferencias que presentaban ambos clubes: “En Boca nos pintábamos los números en la camiseta, no concentrábamos, cada uno iba con su auto, nos encontrábamos una hora y media antes para jugar un partido, era una cosa de locos. En River fue todo lo opuesto”.

“Fueron los mejores momentos que viví en mi larga carrera porque no perdimos, todo lo que jugamos lo ganamos. No es normal estar en un club dos años, tres años y ganar todo, fue una locura”, señaló durante entrevista a La Página Millonaria.

Hoy, metido en los medios de comunicación siempre dejó en claro su admiración por el conjunto de Núñez donde siempre reconoció que cuando llegó al conjunto riverplatense le parecía que llegaba a Europa y “no me equivoqué”, aseguró y en ese sentido, no dudó en aclarar de qué cuadro es hincha realmente despejando cualquier tipo de dudas.

“Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien y quiero que a este presidente le vaya muy bien. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz. Me dolió cuando me fui a Logroñés”, confesó el excentral quien aseguró que en su infancia era simpatizante del Xeneize.

Los reproches de Ruggeri al equipo de Demichelis

En la misma entrevista, Oscar Ruggeri reconoció que banca al actual técnico de River, pero no dejó de ser crítico al presente del equipo de Martín Demichelis.

“Me encanta Demichelis y quiero que le vaya muy bien, pero el problema está en el medio. No estamos encontrando la mitad de la cancha”, analizó, y no dejó de ser crítico: “Falta ese River que te llevaba por delante y que podían apretar los delanteros, que no te dejaban salir porque te asfixiaban, los delanteros no te dejan tocar la pelota de atrás, la tenías que tirar y dividirla, los defensores jugaban en la mitad la cancha y te presionaban”.

De igual modo, Ruggeri aseguró que le gusta la presencia de Micho desde que llegó: “Se tuvo que comer un reemplazo… todos decíamos ¿quién reemplaza a Gallardo? Se paró ahí, tiene presencia, es buena persona, me encanta y ojalá que le vaya muy bien”.