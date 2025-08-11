El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, confirmó la sede del partido definitorio del torneo continental, que se jugará el sábado 29 de noviembre.

La Copa Libertadores, un gran objetivo para los equipos.

