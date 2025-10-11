11 de octubre de 2025 Inicio
Argentina vs México, por el Mundial Sub 20 de Chile 2025: hora, formaciones y TV

Los dirigidos por Diego Placente llegan como líderes invictos y se enfrentarán a un rival muy conocido. Intentarán extender la racha ganadora y meterse entre los mejores cuatro del torneo.

La Selección argentina se medirá contra México este sábado por un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20, que se juega en Chile. El partido dará inicio a las 20 y tendrá lugar en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

El equipo que dirige Diego Placente mostró contundencia desde el arranque y es firme candidato a quedarse con este encuentro de los cuartos de final, ya que ganó los cuatro partidos que jugó hasta el momento.

En la fase de grupos quedó como líder del grupo D, tras vencer 3-1 a Cuba, golear 4-1 a Australia y cerrar con victoria ajustada frente a Italia. En los octavos de final, no tuvo piedad ante Nigeria y se impuso 4-0 para avanzar sin sobresaltos. Sin embargo contará con una baja importante: Álvaro Montoro sufrió una fractura en una clavícula y quedó afuera del certamen. Su lugar lo ocupará Gianluca Prestiani.

Del lado de México, completó la ronda inicial con buenos empates ante Brasil y España, y un sorpresivo triunfo frente a Marruecos, quedando segundo del Grupo C detrás del equipo africano. En octavos de final dio un golpe fuerte: goleó 4-1 al anfitrión y sacó su pasaje para meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Así, ambos equipos llegan con la confianza de sus goleadas más reciente y un desafío en común: imponerse esta noche para continuar soñando con el título.

Horario y dónde ver Argentina vs México

El partido comenzará a las 20 y se verá a través de la pantalla de Telefé y DSports.

Argentina vs México por el Mundial Sub 20: formaciones

  • Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio César Soler; Milton Delgado; Valentino Acuña, Ian Subiabre, Maher Carrizo, Gianluca Prestiani; y Alejo Sarco.
  • México: Emmanuel Ochoa; Everardo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca, Diego Sánchez; Elias Montiel, Obed Vargas, Alexei Domínguez, Iker Fimbres; Gilberto Mora y Tahiel Jiménez.

