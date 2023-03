Novak Djokovic sufrió la primera derrota del año en Dubai y quedó eliminado

Medvedev, ex número uno y séptimo en el actual escalafón, no derrotaba a "Nole" desde la final del US Open 2021 y con la victoria de este viernes acortó 5-9 el historial de enfrentamientos entre ambos. Ahora, el ruso definirá el título con su compatriota Andrey Rublev, quien a su vez eliminó al alemán Alexander Zverev 6-3, 7-6 (9) en la otra semifinal.

Medvedev tiene ventaja por 4-2 en el registro de partidos disputados por el circuito ATP pero en los últimos dos cruces la victoria la correspondió a Rublev (Cincinnati 2021 y Finals 2022).

"Cuando juegas contra Novak tienes que hacer tu mejor tenis. Estoy contento por haber conseguido ponerme a su nivel", celebró Medvedev, que en este 2023 ya fue campeón en los torneos de Róterdam y Doha. Además, agregó: "Cada vez que venzo a Novak es una sensación increíble. Es probablemente el tenista más grande de todos los tiempos".

El próximo torneo en la agenda del tenista serbio es el de Indian Wells, entre el 8 y 19 de marzo, sin embargo, esto podría no suceder debido a las restricciones sanitarias del país norteamericano que obliga a los visitantes a estar vacunados.

"Todavía espero noticias. Si no voy a Estados Unidos, supongo que jugaré en tierra batida. Montecarlo es probablemente el próximo torneo. Si es así, me tomaré un tiempo de descanso para prepararme", señaló Djokovic.