Noche de sangre y golpes en la UFC: así terminó el inglés Paddy Pimblett tras perder ante un veterano en Las Vegas

Justin Gaethje, peleador estadounidense de 37 años, se quedó con el título interino de peso ligero en una pelea extrema que se definió por puntos y mantuvo en vilo al público durante cinco brutales asaltos.

Una noche de sangre y golpes en Las Vegas: un veterano se consagró campeón en el evento más impactante de la UFC

Una noche de sangre y golpes en Las Vegas: un veterano se consagró campeón en el evento más impactante de la UFC

La UFC, la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo, vivió una de sus noches más intensas del año en Las Vegas. En el evento número 324, disputado en el T-Mobile Arena, el estadounidense Justin Gaethje se consagró campeón interino del peso ligero tras imponerse al británico Paddy Pimblett en una pelea marcada por la violencia, la resistencia física y el desgaste extremo.

A lo largo de cinco rounds, ambos peleadores intercambiaron golpes sin pausa. Gaethje, con mayor experiencia y un estilo frontal, logró derribar en varias oportunidades a su rival y sostuvo el dominio general del combate. Pimblett, ídolo joven del público inglés, resistió castigos severos y llegó hasta el final, pero no le alcanzó para revertir el resultado. La decisión de los jueces fue clara a favor del estadounidense.

La victoria tuvo un valor histórico: Gaethje se convirtió en el primer peleador en la historia de la UFC en ganar dos veces un campeonato interino. Además, el resultado reordenó el panorama de una de las divisiones más competitivas de la compañía, donde conviven figuras consolidadas y nuevos nombres que buscan llegar a la cima.

El campeón absoluto de la categoría es Ilia Topuria, invicto y una de las principales estrellas actuales de la organización. Con Gaethje ahora como campeón interino, el futuro del cinturón aparece cargado de expectativas y posibles enfrentamientos de alto impacto.

Ranking del peso ligero de la UFC

  1. Ilia Topuria (campeón)

  2. Arman Tsarukyan

  3. Charles Oliveira

  4. Max Holloway

  5. Justin Gaethje

  6. Paddy Pimblett

  7. Dan Hooker

  8. Mateusz Gamrot

  9. Benoit Saint Denis

  10. Rafael Fiziev

  11. Renato Moicano

  12. Beneil Dariush

  13. Michael Chandler

  14. Manuel Torres

  15. Mauricio Ruffy

  16. Fares Ziam

