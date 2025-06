En medio de varios días de incertidumbre, Iker Miniain finalmente le puso fin a su sueño de jugar en el fútbol argentino y tomó la decisión de no continuar en San Lorenzo, pese a tener contrato hasta finales de este año.

Según detalló el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales el español, que se encuentra en su país, no regresará a la Argentina por “motivos personales, ya que desea estar cerca de sus hijos”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/1935343096750854609&partner=&hide_thread=false Iker Muniain decidió no seguir en San Lorenzo por motivos personales, ya que desea estar cerca de sus hijos.

*A esta hora, el retiro es una posibilidad más que concreta. Su contrato vencía en diciembre. pic.twitter.com/rvJJXRPyLG — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 18, 2025

“La decisión fue muy difícil”, fueron las palabras del ex – Athletic Club de Bilbao al comunicarle a Carlos 'La Roca' Sánchez, director deportivo del club que ejecutará la cláusula de recisión que tenía con el conjunto de Boedo, con la posibilidad de interrumpir el contrato a mitad del corriente año.

Se espera que entre el viernes o sábado, el propio jugador realice una conferencia de prensa en su ciudad y haga el anuncio de manera formal. “Es una decisión que debe anunciar el propio Iker”, expresaron desde el entorno del español a TyC Sports.

Ahora la incertidumbre es qué sucederá con el futuro de Muniain: ¿continuará jugando en España o se retira del fútbol? Aún no está claro, aunque en un principio se tomará un tiempo para alejarse del deporte. Lo cierto es que a Argentina no volverá ya que pretende estar más cerca de su familia, a quien extraña, pero está la duda si jugará en España ya que considera difícil vestir otra camiseta que no sea la del Bilbao.

Cómo le fue a Iker Muniain en San Lorenzo

En septiembre de 2024, Iker Muniain desembarcó en el fútbol argentino y durante su estadía en San Lorenzo, convirtió cuatro goles en 26 partidos oficiales. A pesar de haber sufrido una lesión a mitad de temporada, el mediocampista español fue una pieza constante tanto para Pipi Romagnoli como para Miguel Ángel Russo.

En el Torneo Apertura 2025, el español fue clave en la campaña donde el Ciclón llegó hasta las semifinales en la cual perdieron con Platense, equipo que luego fue campeón del certamen.