Quién es Willy Bronca, el telonero que eligió María Becerra para sus shows en el Monumental El rapero peruano y criado en el conurbano bonaerense abrirá los shows de la artista pop, los días 12 y 13 de diciembre en el estadio de River.







El artista peruano de 28 años actuará por primera vez en el Monumental.

Los shows tan esperados de María Becerra en el Estadio Monumental llegaron con una sorpresa: el rapero Willy Bronca será el encargado de abrir la jornada en Núñez, tanto el 12 y 13 de diciembre, en uno de los momentos más importantes de su carrera artística.

El cantante, de origen peruano y criado en el conurbano bonaerense, instaló una propuesta original que fusiona rap, jazz, funk, soul y folclore latinoamericano, a través de un recorrido marcado por la autogestión, la experimentación musical y una resiliencia a prueba de todo.

Con 28 años, Fernando Torres Neifert, el hombre detrás del nombre artístico, reconoció que nunca imaginó los logros alcanzados hasta ahora: tocar con Divididos en Argentinos Juniors, con Manu Chao en Obras, o con La Bersuit en Ferro; grabar con León Gieco y Hilda Lizarazu; y participar de las sesiones FA! con Mex Urtizberea, entre otros hitos de su trayectoria.

El ascenso de Willy Bronca a los grandes escenarios no fue de la noche a la mañana. En agosto de este año, el artista compartió un reel relatando su trayectoria, desde aquel inicio en 2019 cuando “tocaba en el subte con mi hermano de la música, Ciro Boschi”, hasta los días en que la pandemia cortó ese recorrido callejero y lo volcó al estudio a grabar su primer disco: “Es un Montón”.

willy bronca c5n Willy Bronca será el telonero elegido por María Becerra para el inicio de su show en el Monumental.