Quién es Willy Bronca, el telonero que eligió María Becerra para sus shows en el Monumental

El rapero peruano y criado en el conurbano bonaerense abrirá los shows de la artista pop, los días 12 y 13 de diciembre en el estadio de River.

El artista peruano de 28 años actuará por primera vez en el Monumental.

Los shows tan esperados de María Becerra en el Estadio Monumental llegaron con una sorpresa: el rapero Willy Bronca será el encargado de abrir la jornada en Núñez, tanto el 12 y 13 de diciembre, en uno de los momentos más importantes de su carrera artística.

Willy Bronca: "Yo no quiero ser el mejor, yo quiero ser buenísimo"

El cantante, de origen peruano y criado en el conurbano bonaerense, instaló una propuesta original que fusiona rap, jazz, funk, soul y folclore latinoamericano, a través de un recorrido marcado por la autogestión, la experimentación musical y una resiliencia a prueba de todo.

Con 28 años, Fernando Torres Neifert, el hombre detrás del nombre artístico, reconoció que nunca imaginó los logros alcanzados hasta ahora: tocar con Divididos en Argentinos Juniors, con Manu Chao en Obras, o con La Bersuit en Ferro; grabar con León Gieco y Hilda Lizarazu; y participar de las sesiones FA! con Mex Urtizberea, entre otros hitos de su trayectoria.

El ascenso de Willy Bronca a los grandes escenarios no fue de la noche a la mañana. En agosto de este año, el artista compartió un reel relatando su trayectoria, desde aquel inicio en 2019 cuando “tocaba en el subte con mi hermano de la música, Ciro Boschi”, hasta los días en que la pandemia cortó ese recorrido callejero y lo volcó al estudio a grabar su primer disco: “Es un Montón”.

Willy Bronca será el telonero elegido por María Becerra para el inicio de su show en el Monumental.

María Becerra en River: el inicio de un show tan esperado

El artista pop anunció su regreso al Estadio Monumental, con dos funciones programadas para el 12 y 13 de diciembre. Los conciertos tendrán un formato 360°, con el escenario en el centro del campo, lo que permite contemplar el show desde todos los ángulos.

Las puertas del estadio abren alrededor de las 16, con las actuaciones de Zé Pequeña y Taichu antes de la presentación principal. De esta manera, Willy Bronca subirá al escenario aproximadamente a las 18.45, ofreciendo su esperado show.

Mirá la entrevista de C5N a Willy Bronca

