No es Maradona: el mejor futbolista de todos los tiempos para David Beckham

El exmediocampista inglés dio a conocer a quién considera la máxima figura del fútbol. Qué dijo.

Por
Su decisión está marcada por una relación directa que hoy mantiene con el futbolista en cuestión.

INTER MIAMI NEWS

El eterno debate sobre quién es el mejor jugador de fútbol de la historia suma una voz de peso: la de David Beckham. El exmediocampista inglés, ícono mundial y actual propietario del Inter Miami, dejó en claro a quién considera la máxima figura de todos los tiempos, descartando nombres clásicos como Diego Maradona, Pelé o incluso Cristiano Ronaldo.

Te puede interesar:

A lo largo de los años, distintas leyendas del deporte dieron su opinión sobre esta discusión interminable, y Beckham, con su trayectoria en clubes como Manchester United, Real Madrid y París Saint-Germain, no se quedó al margen. Su elección tiene un motivo especial, no solo por admiración deportiva, sino también por la relación directa que hoy mantiene con el futbolista en cuestión, con quien puedo concretar uno de los fichajes más impactantes de la MLS.

lionel messi LA Galaxy

Quién es el mejor futbolista de todos los tiempos para David Beckham

David Beckham manifestó en varias entrevistas que, para él, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. El inglés expresó con entusiasmo que tener al astro argentino en la Major League Soccer y, en particular, en el Inter Miami, es un sueño cumplido. En diálogo con USA Today, afirmó que, aunque cada fanático tenga su propia opinión sobre figuras como Maradona o Pelé, poder asegurar que en la MLS está el mejor jugador de la historia es algo extraordinario.

“Poder decir que hemos fichado al mejor jugador de la historia. Todos tienen su opinión sobre quién creen que es el mejor jugador de todos los tiempos, ya sea Diego Maradona, Pelé, todos estos grandes jugadores. Pero decir que tenemos en la MLS, en Miami, al mejor jugador de la historia, es como un sueño, ¿sabes? Es un sueño cada vez que estoy allí", dijo.

En 2023, luego de confirmar el fichaje de Messi, Beckham reconoció que la emoción que sintió fue tan grande como la de salir al campo en estadios míticos como Old Trafford o Wembley. Según relató a The Athletic, recibir la llamada que confirmaba la llegada del argentino le provocó una adrenalina idéntica a la de sus mejores momentos como futbolista.

messi beckham

En cuanto al historial entre ambos, Messi y Beckham se enfrentaron en cuatro ocasiones, con un balance equilibrado: una victoria para el argentino, otra para el inglés y dos empates. Más allá de esos cruces, la admiración de Beckham hacia Messi quedó sellada con su llegada a Miami, marcando un antes y un después en la liga estadounidense.

Sus palabras marcaron una clara inclinación y pusieron en primer plano un argumento que va más allá de los títulos y estadísticas.

