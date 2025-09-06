Bebe Contepomi, tras la despedida de Lionel Messi: "Lo amo, para mí es perfecto" El reconocido conductor fue el invitado estelar de Televisión Registrada, se refirió al último partido del 10 de la Selección argentina en el país, el encuentro con Charly García, y contó anécdotas con el rosarino: "Lo que a mi me genera Leo es increíble", expresó.







El Bebe Contepomi visitó los estudios de C5N.

El conductor Carlos "Bebe" Contepomi fue el invitado estrella de una nueva edición de TVR, en los estudios de C5N, y brindó sus sensaciones tras la emotiva despedida de Lionel Messi, en su último partido oficial en el país con la Selección argentina, el encuentro con Charly García y una anécdota top con el 10: "Lo amo, para mí es perfecto", expresó.

El reconocido producto fue el invitado de TVR, con la conducción de Juan Amorín y Andrea Rincón, y aseguró: ¿Qué voy a decir nuevo para cualquier argentino? Si Messi juega en Inter Miami y al mismo tiempo juega Independiente, yo miro a Leo. Lo que a mí me genera es increíble".

Además, añadió: "Veo sus videos, como ahora que estuvo con Charly García. Sobre todo cuando está fuera de la cancha: en un supermercado, en el auto firmando autógrafo. Miro cada movimiento, rebobino un par de veces para ver cada gesto, cada mueca. Me encanta, para mí es perfecto".

Embed El encuentro de @BebeMusicTW con Messi



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/pbW0b48ViR — C5N (@C5N) September 7, 2025 En ese sentido, el Bebe relató una anécdota imperdible con el 10, cuando lo conoció por primera vez en Barcelona: "Fui a conducir el lanzamiento del Cirque du Soleil, en Barcelona. Fue una fiesta con bandas invitadas, junto con una conductora española. Enseguida me dijeron 'estás en la lista'. Resulta que había una lista de 30 personas que se podían sacar una foto con él", comenzó el conductor, en su primer contacto con el astro.

Sin embargo, lo mejor de la anécdota llegó después: "Luego le pedí una foto a Antonela, y me dijo 'yo no me saco fotos'. Me quedé re mal, fue un pedido desubicado indudablemente, pero era para mi suegra. Saludos, Graciela", remató.