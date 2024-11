Nicolás Otamendi volvió a decirle que no a River: el enojo del futbolista

Otamendi le dijo que no a River y seguirá en Benfica.

Tras la derrota frente a Independiente Rivadavia, que aleja a River de la posibilidad de pelear la Liga Profesional, los hinchas del Millonario ya empezaron a pensar en el nuevo mercado de pases. La mala noticia es que no podrán contar con Nicolás Otamendi, quien ratificó que renovará con Benfica.

El futbolista escribió un posteo en su cuenta de X en el que indicó: "Ante las sucesivas notas periodísticas de malintencionada falsedad, me veo obligado nuevamente a repetir que yo tengo contrato con Benfica hasta Junio de 2025".

otamendi

Luego agregó: "Estoy enfocado 100% en mi club y sus objetivos, y vamos a luchar día a día junto con mis compañeros para poder cumplirlos".

El jugador optó por silenciar por completo los rumores que lo vinculaban con River, que habría surgido de los medios de comunicación en reiteradas ocasiones.

El presidente de LaLiga española elogió a River por los récords de ventas y la capacidad del estadio Monumental

El presidente de LaLiga en España, Javier Tebas, destacó este martes los récords de ventas y la capacidad del estadio Monumental al asegurar que "es único en el mundo". En esa línea, llenó de elogios a la institución presidida por Jorge Brito por alcanzar los 50 sold out consecutivos y aseguró que tanto al club como al fútbol argentino "deberían venderlo mucho más por el mundo".

"He estado en La Boca pero no he estado en el Monumental. Un estadio que pongo de ejemplo en capacidad de como hacer un match day bien gestionado, conseguir ese récord de llenos en una cancha de 80 mil. River y el fútbol argentino deberían venderlo mucho más por el mundo, porque es un fenómeno único a nivel mundial lo que ha hecho en la gestión, y un ejemplo en la industria", señaló en un primer momento Tebas en el Ole Sports Summit

Javier Tebas -

Histórico: River cerró su mejor balance económico en 123 años

El presidente de River, Jorge Brito, celebró en sus redes sociales la aprobación del balance del último ejercicio, por parte de la Comisión Directiva del club, que dejó un superávit de u$s62 millones: "Es el mejor balance en 123 años, que continúa consolidando la transformación de nuestro club", aseguró el titular de la institución de Nuñez.

El máximo dirigente del Millonario no ocultó su alegría al alcanzar un hito histórico en el club y expresó: "Tuvimos el mejor balance en la historia de nuestro Club, con un superávit de casi u$s62 millones, superando al balance récord que habíamos logrado el año pasado (u$s53 millones). Este es el quinto año consecutivo con resultado positivo y, como el año pasado, logramos un resultado operativo positivo sin contar la venta de jugadores. Además, el patrimonio neto del Club creció un 36%, alcanzando casi los 250 millones de dólares".

Además, agregó: "Gracias a estos resultados récord, estamos realizando la mayor inversión en la historia de River a nivel infraestructura, por más de u$s200 millones para mejorar nuestras instalaciones, darle más comodidad y beneficios a nuestros socios y deportistas, para seguir creciendo como Club".

brito jorge

En ese mismo sentido, el presidente del Millonario concluyó: "También estamos adquiriendo jugadores clave y estamos fortaleciendo nuestras Divisiones Formativas. De esta manera, consolidamos un modelo de gestión sustentable que nos permite crecer y construir un Club cada vez más fuerte, un círculo virtuoso que nos dará muchos logros y alegrías. ¡Sigamos todos unidos haciendo cada vez más grande a River!".

El saldo positivo del balance, comprendido desde el 1° de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, es el más alto en los 123 años de historia de River, ya que superó al anterior en casi u$s10 millones: había arrojado un superávit de u$s52.300.000.