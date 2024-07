Nicolás Otamendi, tras la Copa América: "Mentiría si dijera que no me jodió tener que salir"

En diálogo con TyC Sports, Otamendi expuso su molestia debido a que perdió el lugar con Martínez, aunque afirmó que respeta las determinaciones del entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni: "Uno quiere estar. Mentiría si dijera que no me jodió tener que salir. Nací para competir y hay que aceptar las decisiones del entrenador. Hay que seguir compitiendo e intentar hacerlo bien cuando me toque".