18 de agosto de 2026 Inicio
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Un jugador alemán volvió a desmayarse en plena cancha y explicó qué le pasa: "Forma parte de mi vida"

Jamal Musiala sufrió otro episodio ante Heidenheim, contó que atraviesa una disfunción neurológica y aseguró que seguirá jugando con autorización médica.

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Jamal Musiala sufrió un segundo desmayo y explicó que le pasa. 

Jamal Musiala sufrió un segundo desmayo y explicó que le pasa. 

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Jamal Musiala volvió a desplomarse durante un amistoso del Bayern Munich ante Heidenheim, apenas tres días después de un episodio similar frente a RB Leipzig, y luego explicó públicamente qué le sucede. El futbolista alemán de 23 años aseguró que está bien y llevó tranquilidad sobre su estado de salud.

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El mediocampista ingresó desde el banco de suplentes y apenas cuatro minutos después comenzó a tambalearse hasta caer al césped, sin que mediara contacto con otro jugador. Los médicos acudieron rápidamente para asistirlo, mientras sus compañeros formaron un círculo alrededor suyo para evitar que las cámaras registraran la situación.

Al igual que en el episodio anterior, Musiala recuperó la conciencia y se retiró por sus propios medios hacia el vestuario con asistencia del personal médico. La segunda situación consecutiva generó preocupación entre los hinchas del Bayern Munich, especialmente por la incertidumbre que surgió sobre sus condiciones para continuar dentro de las canchas.

La explicación de Jamal Musiala tras el segundo desmayo durante un partido de fútbol

Poco después, el propio futbolista decidió explicar públicamente lo ocurrido mediante un mensaje dirigido a sus seguidores. "Lo más importante primero: ¡estoy bien!", escribió Musiala, quien además agradeció las muestras de afecto recibidas y explicó que buscaba despejar las dudas surgidas después de sus recientes episodios.

El alemán reveló que los especialistas detectaron "ausencias temporales, breves y tratables" provocadas por una disfunción neurológica. Según explicó, esta situación puede generar episodios como los que protagonizó ante Leipzig y Heidenheim, aunque aclaró que actualmente cuenta con atención médica y mantiene una mirada optimista sobre su evolución.

"Sé que a primera vista pueden parecer aterradores, pero para mí actualmente forman parte de mi vida cotidiana", sostuvo el futbolista, quien también destacó el respaldo que recibe del Bayern Munich y de su entorno personal, además del seguimiento permanente de los profesionales encargados de controlar su estado.

Uno de los principales mensajes de su comunicado estuvo relacionado con su continuidad deportiva en el que aseguró que los especialistas que lo atienden determinaron que "no existe ningún riesgo adicional para mi salud" y explicó que cuenta con autorización de los neurólogos para continuar con sus actividades habituales.

"Fue mi deseo personal afrontar este desafío y, con la autorización de los especialistas en neurología", explicó Musiala al referirse a su decisión de continuar en las canchas y señaló que mantener su rutina mientras practica el deporte que más disfruta forma parte de aquello que considera beneficioso para su recuperación.

El mediocampista también asumió responsabilidad por la determinación de seguir dentro de las canchas y remarcó que se siente positivo respecto de su evolución. Además, agradeció el acompañamiento que recibe de la institución alemana y de las personas que integran su círculo más cercano durante este proceso.

Tras el segundo desmayo en menos de una semana, Jamal Musiala salió por sus propios medios de la cancha.

Tras el segundo desmayo en menos de una semana, Jamal Musiala salió por sus propios medios de la cancha.

Max Eberl, el director deportivo del Bayern Munich, advirtió que Jamal Musiala tomó una decisión tras los desmayos: "Ya lo sabrán"

Antes de que Musiala difundiera su explicación, el director deportivo del Bayern Munich, Max Eberl, había anticipado que el futbolista hablaría públicamente sobre la situación. "Ya lo sabrán. Jamal hablará al respecto en un futuro próximo", había señalado ante las consultas tras el encuentro frente a Heidenheim.

Musiala, además, pidió que su situación médica permanezca dentro de un ámbito privado y explicó que pretende compartir información únicamente con sus personas de confianza, el club y los especialistas. "Espero que esto los ayude a comprender mejor mi situación", expresó el jugador al finalizar su mensaje.

El futbolista también dejó claro que su intención es continuar junto al Bayern Munich y buscar nuevos objetivos deportivos. "Lo que más me ayuda en este proceso es seguir luchando por victorias y títulos junto a mi equipo y con vuestro increíble apoyo", afirmó, en un mensaje dirigido a los hinchas.

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