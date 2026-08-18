Media Maratón de Buenos Aires 2026: circuito, exposición, retiro de kits y horario de largada

Con cupos agotados y participantes de todo el mundo, la prueba de 21 kilómetros vuelve a convocar a miles de corredores por las calles porteñas.

La Media Maratón de Buenos Aires 2026 se disputará el domingo 23 de agosto con una convocatoria histórica de 31.500 corredores, con los cupos completamente agotados. La carrera reunirá a runners de todo el país junto a 6.000 participantes extranjeros, con una fuerte representación de Brasil, Uruguay y Chile.

La largada está prevista a partir de las 8:00 horas . Junto a la multitud de corredores amateurs, la edición 2026 contará con la presencia del etíope Yomif Kejelcha, uno de los atletas más rápidos del mundo , que le dará una mayor jerarquía competitiva a la jornada.

Con respecto al evento, los organizadores dieron a conocer todos los detalles logísiticos, como el trazado del circuito hasta los horarios de retiro de kits y el esquema de largada por olas que se implementará nuevamente para ordenar el inicio de la carrera.

El recorrido de los 21 kilómetros tendrá su punto de inicio y llegada en la intersección de avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. Desde ese lugar, el circuito avanzará por avenida Figueroa Alcorta hasta Carlos Pellegrini, y continuará por esta última hasta avenida Corrientes.

El trazado seguirá por avenida Corrientes hasta avenida Leandro N. Alem, luego hacia avenida Rivadavia, avenida presidente Roque Sáenz Peña y nuevamente Carlos Pellegrini, para tomar avenida Belgrano en dirección a avenida presidente Julio A. Roca. Desde ahí, el recorrido continuará por avenida Hipólito Yrigoyen, avenida Paseo Colón, avenida Independencia y avenida 9 de Julio.

La segunda mitad del circuito pasará por la calle Arroyo hasta Carlos Pellegrini, para retomar avenida del Libertador y avenida Sarmiento antes de regresar a avenida Figueroa Alcorta, donde se ubicará la línea de llegada, cerrando así el trazado de los 21 kilómetros.

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Cuándo es el retiro de kits de la Media Maratón de Buenos Aires 2026

El retiro de kits para los corredores se realizará en el Parque Sarmiento durante tres jornadas previas a la carrera. El jueves 20 de agosto el horario será de 11 a 19 horas, el viernes 21 de agosto de 11 a 20 horas, y el sábado 22 de agosto de 9 a 16 horas.

Para poder retirar el kit es necesario presentar el número de dorsal, el código QR y el documento con el que se realizó la inscripción, como el DNI, pasaporte u otro. Es importante tener en cuenta que tanto el número de dorsal como el código Q se obtienen teniendor la documentación de inscripción previamente aprobada.

En caso de que un tercero retire el kit en representación de otro corredor, deberá presentar el código QR y el documento con el que se inscribió el titular, además de su propio documento de identidad.

Horario de largada de la Media Maratón de Buenos Aires 2026

Con el objetivo de evitar taponamientos y choques en el arranque, la Media Maratón de Buenos Aires volverá a implementar el sistema de largada por olas, una modalidad utilizada en la mayoría de las grandes competencias internacionales. Este esquema divide a los corredores en corrales según el tiempo de carrera proyectado, permitiendo que cada uno inicie a su propio ritmo.

El ingreso a los corrales estará habilitado desde las 6:45 hasta las 7:45 horas. La primera ola en largar será la P, correspondiente a corredores con discapacidad, a las 7:57 horas, seguida por las olas de elite A y B a las 8:00 y 8:01 horas respectivamente.

Luego seguirán las olas según el tiempo estimado de cada corredor: la C (menos de 1h15) a las 8:03, la D (entre 1h16 y 1h30) a las 8:06, la E (entre 1h31 y 1h36) a las 8:08, la F (entre 1h37 y 1h45) a las 8:11, la G (entre 1h46 y 1h50) a las 8:14, la H (entre 1h51 y 1h56) a las 8:17, la I (entre 1h57 y 2h) a las 8:20, la J (entre 2h01 y 2h06) a las 8:23, la K (entre 2h07 y 2h15) a las 8:26, la L (entre 2h16 y 2h30) a las 8:28, y finalmente la M, para quienes proyectan más de 2h31, a las 8:30.