Nico Varrone confirmó que no continuará en la Fórmula 2: "No fue una decisión fácil"

El corredor argentino anunció su salida de la escudería Van Amersfoort Racing y no dio indicios de cuál será su próximo destino. “Creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera”, indicó.

Varrone no seguirá en la Fórmula 2 en lo que resta del 2026.

El piloto argentino Nicolás Varrone no continuará en el campeonato de la Fórmula 2 junto a Van Amersfoort Racing, luego de una temporada que definió como intensa. La determinación llegó a falta de tres competencias para culminar el campeonato.

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En un comunicado de que publicó en sus redes sociales, el oriundo de Ingeniero Maschwitz indicó que “después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026”. Si bien aseguró que “no fue una decisión fácil”, indicó que junto a su equipo consideran que “es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera”.

“Gracias de corazón a todo el equipo, a nuestros sponsors y colaboradores, y especialmente a todos ustedes que estuvieron siempre del otro lado, alentando y bancando, incluso en os momentos más difíciles”, fueron sus palabras para los fanáticos.

El bonaerense llegó a la Fórmula 2 para disputar su primera temporada completa en monoplazas después de construir buena parte de su carrera en el automovilismo de resistencia. Su llegada a Van Amersfoort Racing había sido confirmada a fines de 2025.

En esta temporada se encuentra en el vigésimo puesto en el campeonato de pilotos con 15 puntos . Su mejor resultado ocurrió en el Gran Premio de Miami, al finalizar en el cuarto puesto en la Carrera Sprint mientras que su mejor aparición en una Feature Race (carrera total) fue el sexto lugar en Canadá.

Este último fin de semana fue parte de las actividades en el Madring, donde pasó de ser segundo en la sesión de entrenamientos a chocar en la clasificación. En la Sprint Race fue obligado a retirarse al ser víctima de un impacto por parte de Kush Maini y finalizó la Feature Race en la 15° plaza.

Cuál será el futuro de Nico Varrone en el automovilismo

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En su anticipado e inesperado anuncio, Nicolás Varrone no confirmó cuál será su futuro en lo que resta del 2026 e incluso el año que viene. En esa línea, no estará en las próximas citas de la categoría, que tiene previstas carreras en Bakú, Qatar y Abu Dhabi para completar el calendario de esta año.

En esa línea, solo se limitó a decir que espera poder contar “muy pronto sobre mi futuro” y envió un especial agradecimiento a la familia Villagómez por el respaldo recibido durante todo el recorrido.

En el comunicado, recibió el apoyo de varios hinchas y sobre todo del piloto ítalo-argentino, Mattia Colnaghi de la Fórmula 3. “Unirse a una temporada de F2 como esa, después de haber corrido por última vez en monoplazas hace años, requiere mucho coraje”, escribió.

“Verte tan rápido desde el principio fue impresionante. Sin duda, no ha sido una temporada para recordar, pero puedes estar orgulloso de lo que demostraste este ano amigo, todo el mejor para lo que sigue”, expresó.