16 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Max Verstappen remontó desde el último lugar, pasó a más de 100 rivales y ganó una carrera de karting

El piloto neerlandés completó el desafío en Silverstone tras avanzar 64 posiciones en el primer giro y superar a todos los participantes en solo 14 vueltas, mucho antes del límite previsto.

Por
Verstappen se lució en una carrera de kartings. 

Verstappen se lució en una carrera de kartings. 

Web

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, ganó este miércoles el desafío "Max vs 100" en el circuito de Silverstone, Inglaterra, tras partir desde el puesto 101 y superar a los 100 participantes en apenas 14 vueltas, dentro de una exhibición especial organizada por la escudería para poner a prueba su capacidad de remontada.

El piloto argentino Franco Colapinto en el auto de Alpine.
Te puede interesar:

Efecto Colapinto: se multiplicaron por siete las búsquedas para el Gran Premio de Brasil

La prueba reunió a deportistas, periodistas, streamers, creadores de contenido y aficionados, quienes utilizaron vehículos idénticos bajo un reglamento particular. Verstappen debía dejar atrás a cada competidor para avanzar en la clasificación y contaba con un máximo de 30 vueltas o 75 minutos para completar el objetivo establecido por la organización.

La largada resultó decisiva para el neerlandés, que encontró espacios entre el tránsito generado por los 101 karts y avanzó 64 posiciones durante el primer giro. Para la cuarta vuelta ya había ingresado entre los 20 primeros y dos giros más tarde alcanzó el grupo de los diez pilotos que encabezaban la competencia.

Cómo fue el desafío en el que brilló Max Verstappen

El formato también incluyó reglas especiales para equilibrar las posibilidades, ya que los participantes disponían de una vuelta rápida con acceso a un atajo en determinados momentos. Además, cada corredor que era superado por Verstappen quedaba eliminado, una condición que redujo progresivamente la cantidad de vehículos sobre el trazado británico.

El piloto de Red Bull mantuvo el ritmo hasta completar la misión en 35 minutos, muy por debajo del límite previsto, y consiguió adelantar a los 100 rivales. Durante el recorrido sufrió un toque que provocó la pérdida de su cámara de a bordo, aunque la situación no alteró su avance hacia la definición.

Max Verstappen se tomó con humor el triunfo en el desafío:

Max Verstappen se tomó con humor el triunfo en el desafío: "Es mi primera victoria en el año. Me voy muy contento".

Tras recibir el trofeo, Verstappen tomó el resultado con humor e ironizó: "Es mi primera victoria en el año. Me voy muy contento". La competencia le permitió volver a manejar un kart en Silverstone, pocos días después de terminar segundo en el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Verstappen aún no logró ningún triunfo en lo que va de la temporada 2026 de la F1.

A qué hora se estrena el desafío de Max Verstappen vs.100 pilotos amateurs: dónde ver en vivo la carrera de kartings

La F1 ya tiene fechas definidas para la temporada 2027.

Anunciaron el calendario de la Fórmula 1 para 2027: más carreras sprint y la salida de circuitos históricos

El italiano llenó de elogios al piloto argentino tras un buen rendimiento.

Los elogios de Flavio Briatore tras el séptimo puesto de Franco Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1

La historia del banderillero argentino que le entregó una bandera a Colapinto en Madrid

El comisario argentino contó la historia detrás de la bandera que le entregó a Colapinto tras el GP de España

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine.

"Si pierdo...", Franco Colapinto, furioso con Pierre Gasly por complicarlo en la última vuelta

Franco Colapinto en el Gran Premio de España de Fórmula 1.

¡Gran carrera de Colapinto! Terminó séptimo el GP de España y sumó importantes puntos para el campeonato

Rating Cero

El romántico homenaje de J Rei que emocionó a María Becerra: Un caballero que me trata como a una reina

El romántico homenaje de J Rei que emocionó a María Becerra: "Un caballero que me trata como a una reina"

La inesperada propuesta que recibió Yipio.

A horas de la final de Gran Hermano, Yipio recibió una inesperada propuesta de Telefe: de qué se trata

 Emanuel Ortega y Julieta Prandi se mostraron felices a pesar de las notorias ausencias en el registro civil.

Por qué los hermanos de Emanuel Ortega faltaron a su casamiento con Julieta Prandi

El jurado de Popstars.

Levantaron Popstars: revelaron la verdad detrás de la llamativa decisión

El voto del público resolverá una final que hasta pocas horas atrás parecía tener ganadora asegurada.

"Cambió toda la votación": Ángel de Brito filtró quién ganará Gran Hermano: Generación Dorada

Cris Miró murió a los 33 años. Habían pasado apenas cuatro años desde aquel debut en el Teatro Maipo que la había catapultado a la fama. 
play

La vida fugaz y extraordinaria de Cris Miró: de llegar en bicicleta al Maipo a romper una barrera en la cultura argentina

últimas noticias

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay.

El presidente de Uruguay desmintió la instalación de un cable submarino entre Montevideo y Malvinas

Hace 18 minutos
Verstappen se lució en una carrera de kartings. 

Max Verstappen remontó desde el último lugar, pasó a más de 100 rivales y ganó una carrera de karting

Hace 31 minutos
El romántico homenaje de J Rei que emocionó a María Becerra: Un caballero que me trata como a una reina

El romántico homenaje de J Rei que emocionó a María Becerra: "Un caballero que me trata como a una reina"

Hace 32 minutos
Así quedaron los camiones tras el choque múltiple.

Chocaron cuatro camiones en la Ruta 51 y uno cayó de un puente: murió uno de los choferes

Hace 37 minutos
La inesperada propuesta que recibió Yipio.

A horas de la final de Gran Hermano, Yipio recibió una inesperada propuesta de Telefe: de qué se trata

Hace 49 minutos