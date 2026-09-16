Max Verstappen remontó desde el último lugar, pasó a más de 100 rivales y ganó una carrera de karting El piloto neerlandés completó el desafío en Silverstone tras avanzar 64 posiciones en el primer giro y superar a todos los participantes en solo 14 vueltas, mucho antes del límite previsto. Por Agregar C5N en









Verstappen se lució en una carrera de kartings. Web

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, ganó este miércoles el desafío "Max vs 100" en el circuito de Silverstone, Inglaterra, tras partir desde el puesto 101 y superar a los 100 participantes en apenas 14 vueltas, dentro de una exhibición especial organizada por la escudería para poner a prueba su capacidad de remontada.

Max Verstappen compite contra 100 pilotos en la carrera de karts más grande del mundo pic.twitter.com/RyWsRbhMAZ — ceciarmy (@ceciarmy) September 16, 2026 La prueba reunió a deportistas, periodistas, streamers, creadores de contenido y aficionados, quienes utilizaron vehículos idénticos bajo un reglamento particular. Verstappen debía dejar atrás a cada competidor para avanzar en la clasificación y contaba con un máximo de 30 vueltas o 75 minutos para completar el objetivo establecido por la organización.

La largada resultó decisiva para el neerlandés, que encontró espacios entre el tránsito generado por los 101 karts y avanzó 64 posiciones durante el primer giro. Para la cuarta vuelta ya había ingresado entre los 20 primeros y dos giros más tarde alcanzó el grupo de los diez pilotos que encabezaban la competencia.

Max Verstappen took down all 100 drivers in 35 minutes pic.twitter.com/TxDhVjZB7K — ESPN F1 (@ESPNF1) September 16, 2026 Cómo fue el desafío en el que brilló Max Verstappen El formato también incluyó reglas especiales para equilibrar las posibilidades, ya que los participantes disponían de una vuelta rápida con acceso a un atajo en determinados momentos. Además, cada corredor que era superado por Verstappen quedaba eliminado, una condición que redujo progresivamente la cantidad de vehículos sobre el trazado británico.

El piloto de Red Bull mantuvo el ritmo hasta completar la misión en 35 minutos, muy por debajo del límite previsto, y consiguió adelantar a los 100 rivales. Durante el recorrido sufrió un toque que provocó la pérdida de su cámara de a bordo, aunque la situación no alteró su avance hacia la definición.

Max Verstappen se tomó con humor el triunfo en el desafío: "Es mi primera victoria en el año. Me voy muy contento". Instagram: /maxverstappen1 Tras recibir el trofeo, Verstappen tomó el resultado con humor e ironizó: "Es mi primera victoria en el año. Me voy muy contento". La competencia le permitió volver a manejar un kart en Silverstone, pocos días después de terminar segundo en el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1.