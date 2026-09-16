Anunciaron el calendario de la Fórmula 1 para 2027: más carreras sprint y la salida de circuitos históricos

Uno de los principales cambios tiene que ver con el nuevo formato que impulsa la F1 para los sábados: pasarán de ser seis en 2025 a 10 en 2026. Además, habrá 24 grandes premios en 22 países. ¿En qué pistas ya no se correrá?

La Fórmula 1 y la FIA hicieron oficial el calendario para la temporada 2027 con varias modificaciones de peso. En primer lugar, volverán al circuito etapas que son históricas para el automovilismo.

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La máxima categoría mantendrá su techo de 24 Grandes Premios distribuidos en 22 países, pero introducirá cambios estructurales de peso: el retorno de dos trazados muy valorados por los pilotos, la salida de escenarios tradicionales y una apuesta total por el formato Sprint, que alcanzará un récord de diez competencias en el año.

El campeonato se pondrá en marcha el 14 de marzo en Sakhir con el Gran Premio de Bahréin, trazado que además albergará los únicos ensayos de pretemporada entre el 24 y el 27 de febrero. El telón caerá el 5 de diciembre en Yas Marina, Abu Dabi, tras una gira de cierre que volverá a incluir la cita nocturna en Lusail, Qatar.

La novedad deportiva más impactante de la temporada será la expansión de las carreras Sprint, que pasarán de seis a diez fines de semana. Debutarán bajo este esquema escenarios como Bahréin, Australia, Japón, Abu Dabi y, de manera inédita, el Gran Premio de Mónaco . La inclusión del mítico trazado urbano del Principado representa todo un desafío organizativo y deportivo dada la dificultad para los sobrepasos.

Para ello, la categoría dispuso que el viernes se dispute la clasificación para la Sprint, mientras que el sábado se realizará la clasificación tradicional para ordenar la grilla del domingo. La nómina de diez Sprint se completará con Canadá, Gran Bretaña, Italia, San Pablo y Qatar.

Según datos presentados por el CEO de la F1, Stefano Domenicali, el formato corto genera un incremento del 12 % en la asistencia total de público a los autódromos y triplica la audiencia televisiva en comparación con las sesiones de entrenamientos libres tradicionales.

Fórmula 1: los circuitos que entran y los que salen

El itinerario 2027 marca el regreso del Autódromo Internacional do Algarve en Portimão para albergar el Gran Premio de Portugal el 20 de junio, pista que no figuraba en la nómina desde las ediciones de contingencia por la pandemia en 2020 y 2021. Por su parte, el circuito de Park Istanbul en Turquía volverá a la acción el 3 de octubre en el tramo asiático.

Para dar espacio a estos reingresos, la categoría prescindirá del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort y del clásico trazado de Montmeló, cediendo definitivamente el Gran Premio de España al nuevo circuito urbano de Madrid, programado para el 12 de septiembre justo después de Monza.

Tras el arranque en Medio Oriente con Bahréin y Arabia Saudita, la caravana viajará a Melbourne (Australia), Japón y China. Luego llegará la primera escala en Norteamérica con Miami el 9 de mayo y Canadá el 23 del mismo mes, ajustando las fechas para evitar el solapamiento con las 500 Millas de Indianápolis.

Expandirán las sprint para 2027.

La gira europea contemplará las citas en Mónaco, Portugal, Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría, marcando el clásico receso veraniego el 1 de agosto. En la reanudación se disputarán Monza, Madrid, Bakú y Turquía, para dar paso al cierre americano en Austin (24 de octubre), Ciudad de México, San Pablo y Las Vegas (20 de noviembre), antes del epílogo en Qatar y Abu Dabi.