16 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Anunciaron el calendario de la Fórmula 1 para 2027: más carreras sprint y la salida de circuitos históricos

Uno de los principales cambios tiene que ver con el nuevo formato que impulsa la F1 para los sábados: pasarán de ser seis en 2025 a 10 en 2026. Además, habrá 24 grandes premios en 22 países. ¿En qué pistas ya no se correrá?

Por
La F1 ya tiene fechas definidas para la temporada 2027.

La F1 ya tiene fechas definidas para la temporada 2027.

La Fórmula 1 y la FIA hicieron oficial el calendario para la temporada 2027 con varias modificaciones de peso. En primer lugar, volverán al circuito etapas que son históricas para el automovilismo.

Verstappen aún no logró ningún triunfo en lo que va de la temporada 2026 de la F1.
Te puede interesar:

A qué hora se estrena el desafío de Max Verstappen vs.100 pilotos amateurs: dónde ver en vivo la carrera de kartings

La máxima categoría mantendrá su techo de 24 Grandes Premios distribuidos en 22 países, pero introducirá cambios estructurales de peso: el retorno de dos trazados muy valorados por los pilotos, la salida de escenarios tradicionales y una apuesta total por el formato Sprint, que alcanzará un récord de diez competencias en el año.

El campeonato se pondrá en marcha el 14 de marzo en Sakhir con el Gran Premio de Bahréin, trazado que además albergará los únicos ensayos de pretemporada entre el 24 y el 27 de febrero. El telón caerá el 5 de diciembre en Yas Marina, Abu Dabi, tras una gira de cierre que volverá a incluir la cita nocturna en Lusail, Qatar.

Mónaco en las pistas y sorpresas en el formato Sprint

La novedad deportiva más impactante de la temporada será la expansión de las carreras Sprint, que pasarán de seis a diez fines de semana. Debutarán bajo este esquema escenarios como Bahréin, Australia, Japón, Abu Dabi y, de manera inédita, el Gran Premio de Mónaco. La inclusión del mítico trazado urbano del Principado representa todo un desafío organizativo y deportivo dada la dificultad para los sobrepasos.

Para ello, la categoría dispuso que el viernes se dispute la clasificación para la Sprint, mientras que el sábado se realizará la clasificación tradicional para ordenar la grilla del domingo. La nómina de diez Sprint se completará con Canadá, Gran Bretaña, Italia, San Pablo y Qatar.

Según datos presentados por el CEO de la F1, Stefano Domenicali, el formato corto genera un incremento del 12 % en la asistencia total de público a los autódromos y triplica la audiencia televisiva en comparación con las sesiones de entrenamientos libres tradicionales.

Fórmula 1: los circuitos que entran y los que salen

El itinerario 2027 marca el regreso del Autódromo Internacional do Algarve en Portimão para albergar el Gran Premio de Portugal el 20 de junio, pista que no figuraba en la nómina desde las ediciones de contingencia por la pandemia en 2020 y 2021. Por su parte, el circuito de Park Istanbul en Turquía volverá a la acción el 3 de octubre en el tramo asiático.

Para dar espacio a estos reingresos, la categoría prescindirá del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort y del clásico trazado de Montmeló, cediendo definitivamente el Gran Premio de España al nuevo circuito urbano de Madrid, programado para el 12 de septiembre justo después de Monza.

Tras el arranque en Medio Oriente con Bahréin y Arabia Saudita, la caravana viajará a Melbourne (Australia), Japón y China. Luego llegará la primera escala en Norteamérica con Miami el 9 de mayo y Canadá el 23 del mismo mes, ajustando las fechas para evitar el solapamiento con las 500 Millas de Indianápolis.

Expandir&aacute;n las sprint para 2027.

Expandirán las sprint para 2027.

La gira europea contemplará las citas en Mónaco, Portugal, Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría, marcando el clásico receso veraniego el 1 de agosto. En la reanudación se disputarán Monza, Madrid, Bakú y Turquía, para dar paso al cierre americano en Austin (24 de octubre), Ciudad de México, San Pablo y Las Vegas (20 de noviembre), antes del epílogo en Qatar y Abu Dabi.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El italiano llenó de elogios al piloto argentino tras un buen rendimiento.

Los elogios de Flavio Briatore tras el séptimo puesto de Franco Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1

La historia del banderillero argentino que le entregó una bandera a Colapinto en Madrid

El comisario argentino contó la historia detrás de la bandera que le entregó a Colapinto tras el GP de España

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine.

"Si pierdo...", Franco Colapinto, furioso con Pierre Gasly por complicarlo en la última vuelta

Franco Colapinto en el Gran Premio de España de Fórmula 1.

¡Gran carrera de Colapinto! Terminó séptimo el GP de España y sumó importantes puntos para el campeonato

El bonaerense largará en el 9º puesto tras una gran clasificación en Madrid.

"¡Mañana vamos por unos puntitos!": el posteo de Colapinto tras clasificar noveno en el GP de España

Colapinto le hizo frente a la curva de mayor riesgo de Madrid.

Video: la maniobra "monumental" de Colapinto en la curva más peligrosa del circuito de Madrid

Rating Cero

Ed Sheeran es apuntado por haber bajado a Macklemore de su gira.

Polémica con Ed Sheeran tras la exclusión de Macklemore por su apoyo a Palestina: los artistas abandonan su gira

Prefirió no dar a conocer su enfermedad para evitar preocupaciones entre colegas, clientes y socios del sector.

Conmoción: murió una actriz de 44 años tras luchar contra una dura enfermedad

Malas noticias para Telefe tras levantar Popstars.

Telefe recibió una dura noticia tras el anuncio de la baja de Popstars: qué pasó

El anuncio en las redes fue con esta imagen.

Ronald Koeman comunicó que falleció su esposa: "Profunda tristeza"

La Reini contó que borraron una parte de Popstars.

Censura en Popstars: Sofía Gonet denunció que borraron una parte del programa tras ser levantado

¡Todo mal! Yanina Latorre reveló la interna detrás de la ausencia de los hermanos Ortega.

¿Todo mal con Julieta Prandi? Revelaron por qué los hermanos de Emanuel Ortega no fueron a su boda

últimas noticias

Encontraron restos óseos humanos.

Macabro hallazgo en Chubut: sacó a pasear a su perro y encontró 125 restos óseos

Hace 10 minutos
Verstappen aún no logró ningún triunfo en lo que va de la temporada 2026 de la F1.

A qué hora se estrena el desafío de Max Verstappen vs.100 pilotos amateurs: dónde ver en vivo la carrera de kartings

Hace 15 minutos
La AFA confirmó que el último partido del mejor jugador del mundo en la selección será el 6 de octubre.

La despedida de Messi de la Selección: cuándo salen las entradas, dónde comprarlas y cuánto costarían

Hace 56 minutos
Ed Sheeran es apuntado por haber bajado a Macklemore de su gira.

Polémica con Ed Sheeran tras la exclusión de Macklemore por su apoyo a Palestina: los artistas abandonan su gira

Hace 1 hora
Prefirió no dar a conocer su enfermedad para evitar preocupaciones entre colegas, clientes y socios del sector.

Conmoción: murió una actriz de 44 años tras luchar contra una dura enfermedad

Hace 1 hora