Dibu Martínez: qué se sabe de su salud tras el durísimo choque en el partido con Everton

El arquero permanece internado por una lesión ósea en la mandíbula y deberá ser operado, según informó Gastón Edul. La tomografía de cráneo y los controles de cuello y espalda no mostraron complicaciones, mientras Chelsea aún no publicó un parte médico ni informó cuánto durará la recuperación.

Dibu Martínez salió del campo de juego por una lesión provocada por un fuerte choque, en el partido entre Everton y Chelsea.

El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez permanece internado en Inglaterra por una lesión ósea en la mandíbula , luego del fuerte choque de cabezas que sufrió ante Jarrad Branthwaite este sábado en el triunfo 2-0 del Chelsea frente al Everton, disputado en Liverpool por la séptima fecha de la Premier League.

Mientras se espera un parte médico oficial, el periodista Gastón Edul y medios argentinos informaron que los análisis descartaron complicaciones en la cabeza, el cuello y la espalda. Sin embargo, el arquero seguirá bajo observación médica por la lesión mandibular y, de acuerdo con lo comunicado por el cronista deportivo, deberá pasar por el quirófano para tratar el daño óseo detectado.

"Los estudios importantes le dieron bien. El mal menor: tiene una lesión en la mandíbula y lo van a operar", publicó Edul en una segunda actualización, después de precisar que Martínez estaba despierto en el hospital y que los resultados de la tomografía y de los controles complementarios habían sido favorables.

Antes de conocerse los resultados, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, había señalado que el arquero salió del estadio consciente y que había sido trasladado a un centro médico para realizarse pruebas preventivas. Hasta el momento, el club inglés no publicó un parte propio con el diagnóstico ni precisó cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas.

La evolución del arquero también interesa a la Selección argentina, que tiene previsto disputar dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre: ante Uruguay el día 13, en la Bombonera, y frente a Costa Rica el 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba , aunque su presencia dependerá de la recuperación.

Cómo fue el choque de Dibu Martínez con Jarrad Branthwaite

La acción ocurrió en el tramo final del encuentro en el Hill Dickinson Stadium, cuando Dibu Martínez salió a cortar un centro enviado al área y se encontró con el defensor Jarrad Branthwaite, de Everton. Ambos impactaron de cabeza y el arquero argentino quedó tendido en el césped, lo que obligó a detener el juego.

El cuerpo médico ingresó de inmediato y lo asistió durante varios minutos sobre el campo. El argentino recibió oxígeno y fue inmovilizado con un cuello ortopédico antes de que lo retiraran en camilla, mientras los futbolistas de ambos equipos aguardaban novedades sobre su condición en medio de la preocupación general.

El momento en el que le colocaron oxígeno al Dibu Martínez. Web

El arquero llegó a levantar un brazo mientras lo trasladaban, un gesto que llevó algo de tranquilidad a los hinchas presentes, aunque el golpe mantuvo en vilo al estadio por la duración de la asistencia y la necesidad de retirarlo con inmovilización antes de completar el partido de la Premier League.