Ni Messi ni Maradona: Phil Foden eligió al mejor futbolista de todos los tiempos

Al mismo tiempo, fue convocado a todas las categorías inferiores de la Selección inglesa, desde la Sub-16 hasta la Sub-21. En septiembre de 2020 debutó con la mayor en un partido ante Islandia por la Liga de Naciones de la UEFA; también disputó las Eurocopas de 2020 y 2024 y el Mundial de Qatar 2022.

A quién eligió Phil Foden como mejor futbolista de todos los tiempos

En este contexto, su elección del mejor jugador de la historia es inusual, pero tiene cierta lógica: Foden optó por el exfutbolista español David Silva, ídolo y referente del Manchester City con el que compartió plantel desde 2016 hasta 2020. "Lee el juego de una forma distinta al resto", argumentó.

Phil Foden y David Silva en Manchester City X @City_HQs

Durante una entrevista con el medio talkSPORT en octubre de 2024, Foden eligió a Silva por encima de Paul Gascoigne, Kevin De Bruyne, Kaká, Wayne Rooney, Ronaldinho y Zinedine Zidane, e incluso de Diego Maradona y Lionel Messi. Ante la sorpresa de la periodista, explicó que es su "jugador favorito".

"Era muy pequeño cuando me ficharon y me enamoré del club en cada entrenamiento. Viendo a David Silva se convirtió en mi ídolo, y así sigue siendo desde entonces", afirmó. "He podido verlo en directo en entrenamientos así es que probablemente sea el futbolista en el que más me he fijado y con el que más he aprendido. Espero que vuelva algún día como entrenador", concluyó.