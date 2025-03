Jugó con Messi, era un futbolista destacado pero se aburrió y se retiró

Se trata del español Adrià Carmona, que pasó por Barcelona y Milán y ganó el Campeonato Europeo Sub 17 de 2008 con la Selección española, pero sufrió el proceso. "Todo me pasó muy rápido. Empecé a sentir responsabilidad, presión y me di cuenta de que esto no es solo un juego. Cuando se convirtió en algo profesional, en un trabajo, dejé de disfrutar del fútbol", confesó a The Athletic.

Actualmente trabaja como coach ontológico y ayuda a otros atletas a lograr un equilibrio entre el rendimiento físico y la salud mental. "Me metí en esto porque veía la carencia que tenía el deportista en general. Yo era la promesa del Barcelona por excelencia, me iba a comer el mundo y, por no saber gestionar eso, me vinieron muchas lesiones y momentos de mucha frustración que me generaron un malestar que no sabía cómo hacer", explicó a Marca.

Adrià Carmona Instagram @adriicarmona

La historia de Adrià Carmona

Adrià Carmona Pérez nació en Barcelona, España, el 8 de febrero de 1992. Llegó a la cantera del Barça con solo 9 años y rápidamente demostró que tenía condiciones. "Tenía 15 años y jugaba con niños de 18", recordó. En esa época llegó la convocatoria a la Selección de España Sub 17.

Sin embargo, la presión le empezó a pasar factura y no logró asentarse en el club: solo jugó cinco partidos entre 2008 y 2010, todos por la Copa Cataluña o amistosos. Sin haber debutado en el primer equipo, se fue al AC Milan para sumar minutos, pero tampoco lo logró allí.

A comienzos de 2013 se fue a préstamo por seis meses al Real Zaragoza, donde hizo su debut oficial, pero al volver a Italia el club lo dejó libre. Allí comenzó un recorrido por Girona, Albacete, Espanyol B y Lugo, hasta que recaló en el fútbol de la India, donde jugó para el Delhi Dynamos y el Odisha.

Ya aburrido, desencantado y desconectado del fútbol, colgó los botines a los 28 años y decidió tomar otro rumbo. "Comencé a estudiar durante mi estancia en la India, buscando herramientas para mí. Vi que la gente tenía un equilibrio emocional y una conciencia mucho mejores. Y durante mi propia búsqueda, me di cuenta de que podía ayudar a otros, especialmente con mi propia experiencia", aseguró.