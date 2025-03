Ni Messi, ni Maradona: este jugador no fue el mejor de la historia porque "estaba gordo", según una leyenda del fútbol

"Para mí, los dos mejores de la historia son Lionel Messi y Diego Armando Maradona, pero Ronaldo Nazário fue el mejor jugador al que he entrenado y yo lo eché", afirmó al medio español El Mundo. Según contó, el problema del brasileño fue que "estaba gordo, no quería bajar de peso y le gustaba demasiado la vida alegre".

"Además, lo peor no era eso, era que arrastraba a esa vida a los compañeros de equipo y me acababa creando un problema aún más grave. Le di la opción de adelgazar y comportarse; no quiso, fuera. No hay más", sostuvo.

"Pero igual que te cuento esto, te digo que Ronaldo, sin las lesiones y cuidándose, hubiera sido el número uno de la historia, al nivel de Messi y Maradona. Por un lado, no pudo y por otro no quiso. Hay futbolistas que son así", lamentó Capello.

Ni Messi ni Maradona: Michel Platini eligió al mejor jugador de todos los tiempos

El exmediocampista francés Michel Platini es ampliamente considerado uno de los mejores de la historia: la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) y la revista France Football lo eligieron como uno de los mejores futbolistas franceses del siglo XX. Sin embargo, él considera que el mejor jugador de todos los tiempos es otro.

"Como ya dije hace varios años, lo que hacía (Zinedine) Zidane con el balón lo podía conseguir (Diego) Maradona con una naranja. Como pudo jugar al fútbol, podría haber sido también un malabarista callejero. Es un poco cómo Maradona vivió y cómo creció, siendo un malabarista", afirmó tiempo atrás a L'Equipe.

Platini también expresó su admiración por otro grande del fútbol sudamericano. "Pelé también ganó el Mundial de 1970 y no era humano, sino algo más. Si la rivalidad Maradona-Pelé existe es por la rivalidad entre Argentina y Brasil, y porque ambos países querían tener al mejor jugador de la historia", analizó.

Sin embargo, el francés considera que hay un futbolista que los supera incluso a ellos. "Es complicado situar a Maradona como el mejor jugador de la historia. Jugué contra él, pero para mí el mejor era (Johan) Cruyff", sentenció. Cuando el neerlandés falleció en 2016, Platini lo despidió en redes sociales: "Lo admiraba, era un jugador excepcional. Fue el mejor jugador de todos los tiempos", sostuvo.