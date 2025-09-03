3 de septiembre de 2025 Inicio
Néstor Grindetti reveló cuándo se podría conocer el fallo sobre Independiente-U. de Chile

El presidente del Rojo se refirió a la audiencia en la sede de la Conmebol, que se realizó en el marco de la definición por el partido suspendido por la Copa Sudamericana tras los incidentes entre las hinchadas.

Néstor Grindetti

Néstor Grindetti, presidente de Independiente.

La Aprevide aplicó derecho de admisión para 41 barras de Independiente.
La fuerte sanción de Aprevide a hinchas de Independiente y U. de Chile por los incidentes en Avellaneda

En diálogo con un grupo de periodistas, Grindetti expuso cómo se desarrolló el encuentro en la Conmebol este martes: "La sensación es la satisfacción de la tarea cumplida. Nuestros abogados hicieron un alegato muy bueno y muy claro. Ellos hicieron lo suyo. La audiencia fue correcta y sin agresiones. El Tribunal dejó hablar. A partir de ahora, hay que esperar. No nos dijeron fecha efectiva pero antes del fin de semana debería salir el fallo".

En tal sentido, defendió la posición del Rojo, aunque marcó que se debe aguardar la decisión del Tribunal. "La postura imparcial del Tribunal es absoluta. Estoy convencido de que tenemos razón y que Independiente tiene que pasar pero también hay otros argumentos y el Tribunal evaluará todo", expresó.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente.

"Estoy convencido desde el primer momento que Independiente no tiene una responsabilidad primaria, sobre todo en la suspensión del partido, asumiendo que todos los líos que vinieron después, como organizadores, tenemos algo que ver pero en términos de la suspensión del partido, que es lo que tiene que decidir la Conmebol, creo que nosotros tenemos razón", agregó en esta línea.

En tanto, se refirió a la posibilidad de que el encuentro, que fue suspendido cuando se jugaba el segundo minuto en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, se reanude: "Es una opción secundaria. Si se decide eso, vamos a tener que aceptarlo como cualquier decisión. Es una alternativa posible. Los que estuvimos ahí sabemos que la responsabilidad primaria en todo lo que pasó le cabe a la hinchada de la U".

La fuerte sanción de Aprevide a hinchas de Independiente y U. de Chile por los incidentes en Avellaneda

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dio a conocer las sanciones tras los graves incidentes en Avellaneda, entre las hinchas de Independiente y Universidad de Chile, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana: derecho de admisión por tiempo indeterminado para 41 barras del Rojo y los simpatizantes de la Universidad de Chile no podrán asistir a partidos en la provincia de Buenos Aires hasta fines de 2027.

El órgano encargado de la seguridad en los espectáculos deportivos en la provincia de Buenos Aires tomó la medida a partir de los graves incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda. La noche terminó con escenas de violencia extrema: corridas, detenidos, destrozos, y el ataque salvaje de barras de Independiente a simpatizante chilenos en la tribuna, linchamiento que dejó heridos de gravedad.

Mientras se espera el inminente fallo de la Conmebol sobre la continuidad del partido o la eventual eliminación de ambos equipos, la Aprevide explicó que los hinchas del Rojo “agredieron violentamente a un grupo de simpatizantes de la Universidad de Chile que aún permanecían en la tribuna, poniendo en grave riesgo su vida e integridad física, provocando un contexto de violencia generalizada en dicho evento”.

"Esta Agencia continúa trabajando en la identificación de mas simpatizantes que infringieron la normativa, a los efectos de ampliar la presente resolución de prohibición de concurrencia administrativa, y poner el material probatorio a disposición de la justicia interviniente", afirmaron desde la Aprevide.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 4 del Departamental Judicial de Avellaneda, a cargo de Mariano Zitto. El fiscal investiga "atentado, resistencia a la autoridad agravada" y "otras tantas Investigaciones Penales Preparatorias atento la pluralidad de víctimas", según detalla Aprevide en el comunicado.

