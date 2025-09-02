2 de septiembre de 2025 Inicio
La fuerte sanción de Aprevide a hinchas de Independiente y U. de Chile por los incidentes en Avellaneda

El organismo de la Provincia de Buenos Aires le aplicará el derecho de admisión a 41 barras del Rojo, mientras que los hinchas del club chileno no podrán asistir en PBA hasta fines de 2027.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dio a conocer las sanciones tras los graves incidentes en Avellaneda, entre las hinchas de Independiente y Universidad de Chile, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana: derecho de admisión por tiempo indeterminado para 41 barras del Rojo y los simpatizantes de la Universidad de Chile no podrán asistir a partidos en la provincia de Buenos Aires hasta fines de 2027.

Tras los graves incidentes, Independiente volvió a jugar.
Tras los graves incidentes contra U. de Chile, Independiente empató con Instituto en Córdoba

Mientras se espera el inminente fallo de la Conmebol sobre la continuidad del partido o la eventual eliminación de ambos equipos, la Aprevide explicó que los hinchas del Rojo “agredieron violentamente a un grupo de simpatizantes de la Universidad de Chile que aún permanecían en la tribuna, poniendo en grave riesgo su vida e integridad física, provocando un contexto de violencia generalizada en dicho evento”.

"Esta Agencia continúa trabajando en la identificación de mas simpatizantes que infringieron la normativa, a los efectos de ampliar la presente resolución de prohibición de concurrencia administrativa, y poner el material probatorio a disposición de la justicia interviniente", afirmaron desde la Aprevide.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 4 del Departamental Judicial de Avellaneda, a cargo de Mariano Zitto. El fiscal investiga "atentado, resistencia a la autoridad agravada" y "otras tantas Investigaciones Penales Preparatorias atento la pluralidad de víctimas", según detalla Aprevide en el comunicado.

