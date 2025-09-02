La fuerte sanción de Aprevide a hinchas de Independiente y U. de Chile por los incidentes en Avellaneda

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dio a conocer las sanciones tras los graves incidentes en Avellaneda, entre las hinchas de Independiente y Universidad de Chile, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana: derecho de admisión por tiempo indeterminado para 41 barras del Rojo y los simpatizantes de la Universidad de Chile no podrán asistir a partidos en la provincia de Buenos Aires hasta fines de 2027.
El órgano encargado de la seguridad en los espectáculos deportivos en la provincia de Buenos Aires tomó la medida a partir de los graves incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda. La noche terminó con escenas de violencia extrema: corridas, detenidos, destrozos, y el ataque salvaje de barras de Independiente a simpatizante chilenos en la tribuna, linchamiento que dejó heridos de gravedad.
Mientras se espera el inminente fallo de la Conmebol sobre la continuidad del partido o la eventual eliminación de ambos equipos, la Aprevide explicó que los hinchas del Rojo “agredieron violentamente a un grupo de simpatizantes de la Universidad de Chile que aún permanecían en la tribuna, poniendo en grave riesgo su vida e integridad física, provocando un contexto de violencia generalizada en dicho evento”.
"Esta Agencia continúa trabajando en la identificación de mas simpatizantes que infringieron la normativa, a los efectos de ampliar la presente resolución de prohibición de concurrencia administrativa, y poner el material probatorio a disposición de la justicia interviniente", afirmaron desde la Aprevide.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 4 del Departamental Judicial de Avellaneda, a cargo de Mariano Zitto. El fiscal investiga "atentado, resistencia a la autoridad agravada" y "otras tantas Investigaciones Penales Preparatorias atento la pluralidad de víctimas", según detalla Aprevide en el comunicado.