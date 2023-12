Nelson Insfrán, el héroe de Gimnasia en la definición contra Colón

Después de integrar algunas temporadas el plantel de reserva de Gimnasia, debutó en Primera frente a Banfield en noviembre de 2019. En los siguientes años, jugó otros cuatro partidos para el Lobo. En total, en cinco partidos recibió tres goles.

En 2022, estuvo a préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero, club en el que jugó un solo partido frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la Copa Argentina, y en San Martín de Tucumán, donde no disputó ningún partido.

A pesar de no ser el arquero titular, el DT Leonardo Madelón confió en él para el desempate que se disputó en Rosario, e Insfrán tuvo el partido de su vida, en el que sus dos atajadas espectaculares en los últimos minutos del partido fueron clave para la permanencia en Primera.

"No nos merecíamos estar en este partido, pero el grupo supo estar a la altura y nos quedamos en Primera. Todos somos importante, del arquero hasta el 9. Me tocó sacar dos pelotas, pero realmente no me acuerdo cómo fue", reconoció Insfrán luego del partido y del triunfo, que le dedicó a su padre, quien falleció este año.