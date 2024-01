Murió Mário Zagallo, leyenda del fútbol brasileño

Nacido el 9 de agosto de 1931 en el estado de Alagoas, actuó como delantero en su etapa como jugador, en la que defendió a Flamengo y Botafogo, dos de los grandes clubes de Brasil.

Zagallo, único en participar en cuatro de las cinco copas del Mundo obtenidas por Brasil, sumando dos títulos como jugador y otros dos como entrenador y asistente técnico, había estado internado en agosto pasado en Río de Janeiro a causa de una infección urinaria.

Embed - Zagallo on Instagram: "Nota de Pesar É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa. "