Los Pumas 7s levantaron la imagen en el cierre del Seven de Singapur

Tras una fase de grupos para el olvido con tres derrotas, los dirigidos por Santiago Gómez Cora supieron reponerse y vencieron a Gran Bretaña en la final por el séptimo puesto.

Los PUmas 7s se impusieron a Gran Bretaña en la final por el séptimo puesto en el Seven de Singapur.

Los PUmas 7s se impusieron a Gran Bretaña en la final por el séptimo puesto en el Seven de Singapur.

World Sevens Series

Los Pumas 7s cerraron con una sonrisa un fin de semana para el olvido en el Seven de Singapur, al que habían llegado con ganas de resarcirse tras un inicio irregular de temporada en el Circuito Mundial HSBC SVNS 2025/2026. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora sufrieron una fase de grupos muy por debajo de lo esperado, que condicionó por completo su paso por el torneo y los obligó a jugar la final por el séptimo puesto, donde se impusieron a Gran Bretaña por 14 a 10.

Te puede interesar:

El sábado, el debut ante Australia en la Zona B marcó el tono de lo que sería la jornada, con poca eficacia defensiva, que los locales aprovecharon para escaparse 19-0 en apenas seis minutos, obligando luego a los argentinos a remar de atrás para intentar descontar.

A pesar de aproximaciones prometedoras y algunos intentos de Moneta y Mare, la reacción quedó corta y el 19-14 final reflejó un esfuerzo que no alcanzó. Contra Nueva Zelanda y Francia la historia fue similar: altibajos, buenos pasajes intercalados con errores puntuales y derrotas por la mínima que frustraron más de una ilusión.

La jornada inaugural terminó con tres derrotas ajustadas y sin victorias, que dejaron a Los Pumas 7s fuera de las semifinales de oro antes de tiempo y los obligaron a reubicarse en los cruces por puestos menores. Frente a España, en las semifinales por el quinto puesto, el equipo argentino no encontró el ritmo necesario para imponer su juego y volvió a caer, esta vez 26-12, en un partido donde la potencia ofensiva no fue suficiente para borrar las dudas que venían arrastrando.

Embed - Pace + Power = Los Pumas 7s #Rugby #Shorts #HSBCSVNS

Ya sobre el cierre del torneo, en la final por el séptimo puesto, el conjunto albiceleste mostró una mejor cara y consiguió una victoria que sirvió para cerrar con un poco de orgullo la gira asiática. Fue ante Gran Bretaña, en un duelo de muchísima intensidad donde las defensas impidieron varios ataques iniciales. Luciano González abrió el marcador con un try que le dio impulso al equipo, y Argentina se fue al descanso arriba 7-5 gracias a ese primer golpe y a una defensa que supo contener las embestidas rivales.

En el segundo tiempo, la presión por no dejar escapar la única victoria del torneo se sintió en cada ruck y cada tackle. Con una jugada muy inteligente tras un penal rápido, Marcos Moneta anotó el segundo try que estiró la diferencia y terminó siendo decisivo para el 14-10 final, que le dio a Los Pumas su única alegría en Singapur.

Este resultado dejó a Argentina, un equipo en reconfiguración, con un registro de una victoria y cuatro derrotas en la etapa, de cara a la próxima parada del circuito en Perth. A pesar de las actuaciones individuales destacadas, este paso por Singapur fue uno de los más irregulares del último tiempo para el conjunto nacional.

En la tabla general del Circuito Mundial SVNS 2025/2026, Los Pumas 7’s se mantienen gracias a los puntos sumados en Singapur, aunque lejos de los líderes. Tras sumar siete unidades por su desempeño en esta etapa, Argentina continúa sexto en la clasificación general, con Fiji dominando la tabla con 52 puntos seguido por Nueva Zelanda y Sudáfrica, mientras el circuito ya empieza a definir aspiraciones de título y clasificación para la gran final de la temporada.

