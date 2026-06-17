Se supo el motivo del llanto de Lionel Messi en el debut de la Selección argentina

El capitán del equipo se mostró muy emocionado luego de marcar el primer gol ante Argelia en el Mundial 2026 y explicó a qué se debió. El emotivo posteo de Antonela Roccuzzo tras la victoria.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró emocionado luego de convertir el primer gol contra Argelia en el debut en el Mundial 2026. Las cámaras lo grabaron mientras lloraba y luego del partido explicó los motivos de sus lágrimas. ¿Qué le pasó?

El futbolista marcó un triplete y llevó al equipo a la victoria en el primer partido del grupo J , lo cual suma para la clasificación. El lunes juega contra Austria y el sábado contra Jordania para finalizar la fase de grupos. Clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Al final del encuentro, Messi habló sobre la noche emocionante: “No me imaginaba ni eso ni todo lo que me tocó vivir. Todo esto es de yapa, tuve la suerte de conseguir todo y más a nivel grupal e individual. Hoy me toca disfrutar de esto. Todo lo que logré es más de lo que imaginé cuando era chico”

Luego de esto, se refirió él mismo a su llanto: “ Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.

"PASÉ UNOS DÍAS DIFÍCILES, COMPLICADO...", Lionel Messi explicó el motivo de su llanto en el primer gol. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/BSMINXLJjm

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Lionel Messi, tras la goleada: "A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo"

El astro Lionel Messi celebró la goleada 3-0 de la Selección argentina sobre Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, en la que fue la gran figura del partido ya que convirtió los tres goles. De esta manera, concretó su primer hat-trick en una Copa del Mundo y agigantó su leyenda ya que se transformó en el máximo goleador histórico el torneo junto al exjugador alemán Miroslav Klose, con 16 tantos.

En una conferencia de prensa, Messi expuso que atravesó una delicada situación y marcó su gratitud hacia sus compañeros: "Pasé unos días difíciles pero estoy agradecido a la delegación y mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien. Estoy disfrutando de esto, de un grupo hermoso y de estar sintiéndome bien".

En tal sentido, analizó el triunfo 3-0 de Argentina sobre Argelia. "Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ellos tienen muy buenos jugadores. Son dinámicos, intensos y sabíamos que si les dejábamos la pelota nos podían generar pero estuvimos bien parados. El primer tiempo nos costó pero el segundo cambió. Siempre los primeros partidos, y más en un Mundial, son difíciles. También teníamos la experiencia del último. Nadie regala nada y es un Mundial muy competitivo", expresó.

En tanto, subrayó su emoción por su presente: "Todos los partidos serán muy intensos. Es muy parejo todo. Me gusta jugar al fútbol. Es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien, doy el máximo. Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Somos muy parecidos en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo y sentirme bien. Mientras pueda y estaré bien para hacerlo, ahí estaremos".