Cambio total: así fue la impactante transformación de Vinicius Junior Antes de reincorporarse a su club, el delantero brasileño aprovechó el receso para renovar su apariencia y dejar atrás la imagen con la que había terminado la última temporada. Por Agregar C5N en









Así es la nueva apariencia del delantero brasileño.

Vinicius Junior aprovechó sus vacaciones tras el Mundial 2026 para renovar su imagen antes de volver al Real Madrid.

El futbolista se sometió a un procedimiento estético que fue realizado bajo un estricto operativo de privacidad.

La intervención estuvo a cargo de un reconocido especialista que viajó especialmente para atender al delantero brasileño.

El cambio de imagen también incluyó una barba renovada, que terminó de completar su nuevo look antes del inicio de la temporada. Tras disputar el Mundial 2026 con Brasil, Vinicius Junior cerró una participación en la que volvió a ser uno de los jugadores más importantes de la selección. Sin embargo, el equipo estuvo lejos de mostrar el nivel esperado y se despidió de forma temprana del torneo. Finalizada la competencia, el delantero aprovechó sus vacaciones antes de regresar al Real Madrid y sorprendió con un importante cambio en su imagen.

El delantero y un sorprendente cambio en su rostro. LaLiga Durante su estadía en Brasil, el atacante decidió someterse a un retoque estético que modificó algunos rasgos de su rostro. Si bien el procedimiento se realizó de manera reservada y bajo un estricto cuidado de su privacidad, con el correr de los días comenzaron a conocerse más detalles sobre la intervención y el cambio que mostró el futbolista antes de regresar a la actividad.

El tratamiento tuvo lugar en una clínica de Goiânia, donde se montó un importante operativo para preservar la privacidad del jugador durante toda su visita. Recién más tarde se supo qué tipo de procedimiento se había realizado, cómo fue llevado a cabo y quién fue el especialista encargado de realizar la intervención.

Cómo fue la increíble transformación de Vinicius Junior Según informó el portal brasileño LeoDias, Vinicius se realizó una armonización de mandíbula y mentón, un procedimiento estético que busca mejorar la definición del rostro mediante una mayor proyección de esa zona, sin necesidad de recurrir a una cirugía de alta complejidad.

Vinicius Jr. junto a su novia Virginia Fonseca luciendo su renovado rostro. Redes sociales El tratamiento estuvo a cargo del dermatólogo Alessandro Alarcão, quien viajó especialmente desde Miami para atender al delantero del Real Madrid. Para preservar la privacidad del futbolista, la clínica suspendió momentáneamente la atención al público y organizó un operativo especial durante toda la visita.

El antes y después del futbolista brasileño. Redes sociales Además del retoque estético, Vinicius también dejó ver una barba renovada, cuidadosamente perfilada por el estilista Salah Eddine Rhnim, conocido como "Scarfade". La combinación de ambos cambios terminó de darle una imagen diferente a la que había mostrado durante el Mundial 2026 y en el cierre de la última temporada con el conjunto Merengue.