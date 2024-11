Miguel Jiménez se lanzó en Racing y criticó a las SAD: "Milito está en el mismo camino que yo, aunque no sé los que lo acompañan"

Durante el evento, Jiménez dejó en claro su postura contra la SAD y recordó lo que fue el gerenciamiento de Blanquiceleste entre 2000 y 2008: "Nosotros tenemos claro que el club es de los socios y que el único dueño del club son y deben seguir siendo los socios. El estatuto nos avala ante cualquier maniobra que vaya para otro lado. A los hinchas de Racing hace muchos años nos quisieron vender que ese era el camino para solucionar los problemas, y somos la prueba testigo de lo que hizo el gerenciamiento en nuestro club, un desastre absoluto que costó años poder solucionarlo. Los socios de Racing no vamos a patear dos veces la misma piedra".

En tal sentido, el representante de Unidos por Racing apuntó contra los compañeros de fórmula de Milito: "Queremos formar una comisión directiva con todos adentro. El único límite es no a la SAD. Creo que Diego está en el mismo camino que yo, aunque no sé los que lo acompañan. Con Diego tengo una relación madura y formal, trabajamos 8 años juntos en el club ganando títulos. Fue Diego quien me pidió en su etapa de jugador que no me separara ni un momento del plantel profesional”.

"¿Qué haría con Milito si yo ganara la presidencia? Al otro día estaría adentro del club. Trabajamos los tres juntos durante 8 años y me resulta una sensación rara que vayamos por tres lugares diferentes. Si yo gano voy a querer a Milito conmigo y a personas de la actual comisión, también. Lo único que no acepto son las SAD”, describió Jiménez sobre la posibilidad de sumar al Príncipe.