Diego Milito, tras presentar su lista: "Trataremos de llevar a Racing a lo más alto"

El ídolo de la Academia, que tuvo dos etapas entre 1999-2003 y 2014-2016, buscará a sus 45 años convertirse en la máxima autoridad de la institución: "Son muchas emociones, tal vez no me lo hubiera imaginado tantos años atrás. En este camino que he construido desde mi vuelta al club, creo que estaba convencido que había que involucrarse, por eso hemos trabajado mucho a lo largo de estos dos años. Estoy muy entusiasmado con esta posibilidad, trataremos de llevar a Racing a lo más alto que es lo que todos queremos".

Milito fue secretario deportivo desde 2017 a 2020, cuando renunció por diferencias con Blanco. En las últimas semanas mantuvo reuniones con el presidente, pero finalmente no se concretó la lista de unidad: "No estuvimos ni cerca ni lejos. Tenía que ser coherente y con la gente, por el mismo motivo que me fui del club hace cuatro años. He sido muy claro con él, más allá de que no tengo nada personal, son visiones totalmente diferentes en lo que queremos para el club. Las diferencias están ahí. Intentamos poder colaborar con él, pero lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo".

Los candidatos a presidente de Racing

Este martes vence el plazo para presentar las listas que competirán en la votación, que se llevará adelante el domingo 15 de diciembre. Hasta el momento, hay dos candidatos definidos y sólo resta conocer quién encabezará la nómina del oficialismo.