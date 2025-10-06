Alerta en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo: "Está débil"

La goleada del Xeneize ante Newell's en La Bombonera no logró aplacar la preocupación por la ausencia del DT. La sorpresa de los hinchas tras el anuncio de la formación en la pantalla del estadio y las declaraciones de Leandro Paredes y Claudio Úbeda, algunos de los gestos que encendieron las alarmas.

Russo no estuvo presente en el triunfo ante Newell's y lo siguió desde su casa.

Boca volvió a la victoria con un contundente 5 a 0 frente a Newell´s en La Bombonera, pero la felicidad no fue plena por la ausencia de Miguel Ángel Russo, quien atraviesa un momento delicado de salud y por el cual estuvo internado recientemente.

Pasó por Boca, tuvo que trabajar de Uber y ahora ataja en el Ascenso

Más allá que no se dan muchos detalles sobre su estado de salud , el entrenador fue internado a mediado de septiembre pasado y si bien fue dado de alta y también volvió a los entrenamientos e incluso estuvo en algunos encuentros, en este último fin de semana se dio su primera ausencia en el banco de suplentes, producto de debilitamiento general en las últimas semanas.

“El fin de semana, Russo estuvo en su casa con internación domiciliaria . De igual modo, ha estado permanentemente en contacto con el cuerpo técnico el sábado en la previa del partido y también en contacto con alguno de los jugadores”, señaló el periodista deportivo que cubre el día a día de Boca, Leandro “Tato” Aguilera.

En esa línea, agregó que se está a la espera de que el extécnico de Rosario Central y San Lorenzo, entre otros, “pueda revertir esta situación difícil, delicada”: “El técnico de Boca está débil y está grave. Acá todos le dan todo su apoyo y fuerzas para que se pueda recuperar”.

A principios de septiembre, el entrenador de Boca estuvo internado durante casi una semana en el instituto Fleming debido a una infección urinaria, lo que lo obligó a delegar varios entrenamientos. El 5 de septiembre, fue dado de alta, pero tanto el cuerpo técnico como la dirigencia decidieron darle más tiempo para recuperarse.

En su ausencia, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez quedaron a cargo de la conducción del equipo, tanto en entrenamientos como en partidos. Esta medida se mantendría, al menos, hasta la conclusión de la participación de Boca en el torneo Clausura.

Paredes y Úbeda le dedicaron la victoria a Migue Ángel Russo

Tras la contundente victoria ante Newell´s, tanto el capitán de Boca, Leandro Paredes, como su ayudante, Claudio Úbeda, le dedicaron el sólido resultado a Miguel Ángel Russo, ausente en La Bombonera.

“Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, señaló el campeón del mundo.

Por su parte, el exjugador de Racing en conferencia de prensa, también hizo mención a la situación del campeón de la Copa Libertadores 2007: “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV. Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”.