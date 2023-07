Este viernes, el Matador deberá presentarse en la Ciudad Deportiva de Paterna para empezar la pretemporada en España, pero tiene en carpeta buscar nuevo aire luego de no haber tenido un gran presente en Valencia.

En diálogo con una radio argentina, el charrúa negó que vaya a volver a Nacional y aseguró que siempre fue claro y que le gustaría jugar una Libertadores o Sudamericana con Danubio “es al club que le debo todo”.

“Igual, a mi 36 años, entiendo que los periodistas uruguayos vendan humo con mi nombre, ya es costumbre, y no me sorprende a veces no se dan cuenta de que sus dichos falsamente ilusionan a la gente tanto de Nacional como a la gente de Peñarol y yo soy muy respetuoso con todos, pero los periodistas uruguayos no lo son y solo inventan para tener algo de qué hablar”, arremetió contra los periodistas locales en diálogo con Fútbol Sudamericano.

La confesión de Edison Cavani que lo acercaría a Boca

Si bien el delantero Edison Cavani tiene en claro que aún tiene “contrato con Valencia CF y tengo que presentarme a la pretemporada, lo que suceda después se verá”, también confesó por dónde está su deseo respecto a su futuro futbolístico.

En ese sentido, no es la primera vez que es vinculado al mundo Boca y crece la ilusión de los hinchas Xeneizes con verlo con la camiseta azul y amarilla.

“Con Riquelme hablo seguido y el cómo todo el mundo sabe que mi sueño es jugar en la Bombonera con la camiseta de Boca. Espero poder cumplir ese sueño”, confesó.