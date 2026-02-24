Max Verstappen admitió que está cerca del retiro: "Quiero vivir mi vida, no quiero pasar 25 años conduciendo un coche" El piloto de Fórmula 1 está disconforme con la conducción de la FIA y los cambios estructurales en los motores y monoplazas. Reconoció que se ve "más cerca del final", aunque aclaró que cumplirá su contrato con Red Bull hasta 2028. Por + Seguir en







Max Verstappen, triple campeón de la Fórmula 1. Fórmula 1

El piloto Max Verstappen anunció que está cada vez más cerca de retirarse de la Fórmula 1, disconforme con la conducción de la FIA y las recientes modificaciones estructurales en los motores y monoplazas. A sus 28 años, el neerlandés reconoció que las normativas técnicas previstas para 2026 no incentivan su continuidad en la máxima categoría del automovilismo.

En declaraciones al podcast Up To Speed, el piloto de Red Bull Racing admitió que su carrera está "definitivamente más cerca del final". El tricampeón subrayó que no siente la necesidad de perseguir récords históricos y aseguró que "estas nuevas regulaciones no ayudan a extender mi carrera en la F1, pero no importa".

Para Verstappen, el éxito en la pista pasó a un segundo plano frente al valor del tiempo propio y el entorno afectivo. El piloto fue tajante respecto a su futuro a largo plazo: "¿A quién le importa si ganas cuatro o diez títulos cuando tengas 60 o 70 años? Prefiero pasar tiempo con mi familia".

Tras compartir recientemente viajes de ocio con amigos, el corredor reflexionó sobre la intensidad del calendario y su deseo de explorar otras facetas fuera de los circuitos. Al respecto, afirmó con contundencia: "Quiero vivir mi vida; solo se vive una vez, y no quiero pasar 25 años conduciendo un coche. Quiero apreciar lo que hay allí fuera".

Pese a los rumores de pases, el neerlandés descartó incursionar en disciplinas de alto riesgo como el rally y ratificó su lealtad a su actual escudería. "Puede que suene dramático, pero no quiero pasar mi vida viviendo sólo para correr", sentenció, marcando una clara distancia con la obsesión competitiva que rige la categoría.

Finalmente, Verstappen confirmó que cumplirá su contrato vigente, aunque dejó una incógnita sobre lo que sucederá al vencimiento del mismo. "El plan es seguir aquí hasta 2028, y no planeo cambiar de equipo. Estoy contento con ellos y ellos conmigo, pero no he tomado una decisión de lo que haré luego de 2028", concluyó.