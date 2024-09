Mauricio Macri y Daniel Scioli se solidarizaron con el presidente de Talleres tras su disputa con el "chiqui" Tapia

"Era una designación extraordinaria y muy pensada. Son solamente cuatro o cinco árbitros serviles o abanderados que lamentablemente empañan ese 85% de arbitraje honesto, ese arbitraje que ha sido modelo en el mundo con destacadas actuaciones. No se confundan, no hablo del arbitraje argentino. Hablo de árbitros serviles para una causa determinada, enviados para perjudicar", agregó.

Luego Fassi apuntó directamente contra el presidente de la AFA: "Lamentablemente a Chiqui Tapia le he pedido juntarnos ya hace más de año y medio. La última vez que nos juntamos en Buenos Aires me hizo ir un domingo. Me fui un domingo, no me recibiste. Quedamos para juntarnos el lunes, tampoco me recibiste. Quedamos para juntarnos el martes, tampoco me recibiste, y el miércoles ya me tuve que volver a Córdoba".

Ante esa situación, el expresidente de la nación y de Boca escribió en su cuenta de X: "Me da mucha tristeza, con el amor que le tengo al fútbol argentino y a Boca, que Fassi tenga tanta razón".

Por su parte, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires y actual funcionario del gobierno libertario, escribió: "Me comuniqué con el dirigente deportivo Andrés Fassi, presidente del Club Atlético Talleres de Córdoba, para brindarle todo mi apoyo y solidaridad en este momento en el que se animó a expresar su hartazgo ante las malas prácticas en el fútbol argentino".