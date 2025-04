Mauricio Macri volvió a criticar la gestión de Juan Román Riquelme en Boca: "No hay un rumbo"

El exmandatario volvió a cuestionar la presidencia del ídolo en el Xeneize: "Me da mucha tristeza. Es de lo que más me habla la gente en la calle".

En diálogo con El Trece, Macri se refirió a la reacción de los hinchas del Xeneize por el presente del club. "Lo que más me duele es lo que está pasando en Boca. Me da mucha tristeza. Es de lo que más me habla la gente en la calle. Todo el tiempo me paran y me piden 'por favor, hay que hacer algo'", marcó.