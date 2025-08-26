26 de agosto de 2025 Inicio
"Si tuviéramos ayuda, estaríamos primeros": el enojo de Ángel Di María ante las acusaciones de favoritismo de la AFA

Luego del triunfo por 1-0 frente a Newell's con un golazo de tiro libre, Fideo habló de todo en conferencia de prensa: le pegó a Boca, le contestó a Gallardo y habló de Chiqui Tapia y una supuesta ayuda de la AFA.

La felicidad de Fideo tras el clásico rosarino.

El delantero de Rosario Central, Ángel Di María, habló en conferencia de prensa tras el histórico triunfo en el clásico rosarino frente a Newell's por 1-0 con un golazo de tiro libre de Fideo y tocó todos los temas: le pegó a Boca, a Newell's, le contestó a Gallardo y se refirió a Chiqui Tapia. "Siempre me meten en todos los quilombos", expresó.

Ángel Di María metió un golazo histórico en el clásico rosarino.
Video: golazo histórico de Ángel Di Maria en el clásico rosarino frente a Newell's

El campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 hizo referencia a los comentario que aseguran que el Canalla recibe ayuda de la Asociación del Fúbtol Argentina (AFA) y afirmó: "Siempre es culpa mía. Son cosas normales. Ya estoy acostumbrado a que siempre me metan en todos los quilombos“, sostuvo de arranque. Luego puntualizó en los cobros de penales: “Creo que lo de los penales es siempre lo mismo, ¿no? Siempre se habla mucho más de cuando hay algún jugador importante en ese club que otra cosa”.

“Los domingos como asado en mi casa, pero yo no tengo nada que ver, no es que lo llamo a 'Chiqui' Tapia para que ponga los partidos de Central los sábados. Pero bueno, tampoco me gusta jugar a las cuatro y media de la tarde y juego, a esa hora me gusta dormir la siesta”, bromeó Fideo, mientras sueña con llevar a Neymar a Central.

Después reconoció que "el fútbol argentino está difícil, es complicado. A todos les cuesta hacer goles, tenemos la tranquilidad de que estamos sacando puntos para los playoffs y para la general. Trabajamos cada día para mejorar en todo", y le contestó a Marcelo Gallardo, DT de River, que había pronosticado que le iba a costar su adaptación en el regreso.

En tal sentido, reflexionó: "Lo escuché a Gallardo. No estoy sintiendo que me esté costando, sí reconozco que es más friccionado y que no te dan respiro, en eso hay una diferencia muy grande con Europa pero creo que es lo único. Yo siento que me adapté muy bien. En el rol que cumplo intento moverme mucho más para conseguir más pelotas, pero no siempre se logra".

Por último, Di María analizó lo que fue el clásico de Rosario ante Newell´s donde se definió por un gol suyo a poco para el final: “Nosotros desde el primer minuto salimos a ganar el partido. Cuando se te cierran con cinco defensores atrás, se complica entrar. Pero creo que fue un premio a ese intento constante por querer ganar el partido”.

“Cuando volví a mi casa me puse a ver el partido de nuevo y vi que en el segundo tiempo Newell´s solo tuvo la situación de Cocoliso, nada más. Mi mamá lloró mucho el sábado y creo que todavía sigue llorando de emoción. Ella es la que más quería esto y sabía que este partido podía ser una bisagra para desbloquear mi nuevo arranque acá en Central” concluyó.

Mirá la conferencia de prensa completa de Ángel Di María

